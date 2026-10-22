Hilary Swank (52) verrät ihre Schwangerschaftsgelüste

Hilary Swank (52) hat in ihren Schwangerschaften ganz besondere Gelüste entwickelt. Bei einem Auftritt in "The Drew Barrymore Show" verrät die 52-Jährige, welche Snacks derzeit unbedingt in ihrer Nähe sein müssen: Vor allem süße Reiskrispie-Riegel stehen bei der Schauspielerin hoch im Kurs, doch auch Cheetos haben es der zweifachen Oscargewinnerin angetan. Weil Hilary allerdings keinen Käse isst, musste sie für die Käsechips eine vegane Alternative auftreiben. Gastgeberin Drew Barrymore (51) ließ sich das nicht zweimal sagen: Sie überraschte ihren Gast direkt im Studio mit den passenden Chips, sodass die beiden sie gemeinsam probieren konnten. Die Folge der Talkshow wurde bereits vor wenigen Tagen in New York City aufgezeichnet.

Wie intensiv Hilary die Schwangerschaftsgelüste empfindet, beschreibt sie in der Sendung ganz offen. "Es ist so interessant, schwanger zu sein und diese Gelüste zu haben, bei denen man das Gefühl hat, man braucht es. Es ist nicht einfach so, dass man es will, man braucht es", erklärt sie". Die Moderatorin konnte da bestens mitreden und steuerte ihre eigenen Erinnerungen bei: Während ihrer Schwangerschaften hatte sie unter anderem Heißhunger auf Pizza, Hotdogs und Tamales. Aus dem Plausch über kuriose kulinarische Wünsche wurde so schnell ein persönlicher Austausch zweier Mütter, die sich über ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen unterhielten.

Für die Schauspielerin, die bereits zwei Kinder hat, ist es der dritte Nachwuchs. Drew zeigt sich in der Sendung beeindruckt davon, was Hilarys Körper leistet. Dabei verweist sie sowohl auf deren körperlich fordernde Rolle in "Million Dollar Baby" als auch auf die aktuelle Schwangerschaft. Die Schauspielerin selbst betonte vor allem ihre Dankbarkeit: "Nun, weißt du, es ist erstaunlich, was die Körper von Frauen leisten können, und ich empfinde es einfach als ein so außergewöhnliches Privileg, eine Ehre und einen Segen, Leben in sich zu tragen. Es ist ein wahr gewordener Traum, und ich liebe es, Mutter zu sein." In derselben Sendung sprach die zweifache Mutter außerdem über die Kritik, der sich Frauen ausgesetzt sehen, wenn sie in ihren 40ern oder 50ern noch Kinder bekommen.

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Imago Hilary Swank mit Babybauch, Oktober 2026

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Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

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Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin