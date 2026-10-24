Iris Katzenberger verrät, wie sie ihren Partner kennenlernte

Wo hat es zwischen Iris Katzenberger (59) und ihrem Kevin zum ersten Mal gefunkt? Ein Follower wollte es genau wissen und bezeichnete die beiden außerdem als schönes Paar. Die Antwort des Realitystars fiel so aus: "Wir haben uns auf einem Boxkampf kennengelernt, aber erst ein Jahr später auf Instagram geschrieben ..." Zwölf Monate lang passierte nichts, bevor sie über die Plattform ins Gespräch kamen. Danach nahm die Geschichte offenbar schnell Fahrt auf. Wie es im Detail weiterging, behielt die Dreifachmama für sich.

Veröffentlicht hat Iris die Antwort im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Profil @iris_klein_mama_. Als Bild dazu wählte sie einen Schnappschuss aus dem Zug, wie sie ihren Followern erzählt. Die Arme kreuzt sie hinter dem Kopf und lächelt leicht in die Kamera. Das Outfit ist ganz auf Gemütlichkeit ausgelegt. Iris trägt einen Hoodie mit braun-schwarzem Leopardenmuster, dessen Kapuze sie sich übergezogen hat. Solche Q&A-Runden nutzt die Influencerin regelmäßig, um ihrer Community Fragen zu beantworten und nebenbei ein Stück Alltag zu zeigen. Erst vier Tage vor der Fragerunde zeigte sie sich erstmals mit dem 31-jährigen Hamburger Kevin in der Öffentlichkeit: Bei der "Golden Velvet Party" von David Franke und Basti Franke in Frankfurt zog sich das Paar in den VIP-Bereich zurück und wirkte laut Augenzeugen sehr vertraut. Auf Instagram scherzte Iris: "Er steht normalerweise auf 80-Jährige ... aber nun hat er halt so einen jungen Hüpfer wie mich genommen."

Aktuell schlägt Iris nicht nur Wohlwollen entgegen. Weil sie nach mehreren Trennungen in kurzer Zeit schon wieder vergeben ist, äußerten User Kritik. Iris schrieb zurück: "Egal, wie sehr ihr euren ekelhaften Hass verbreitet ... Wir sind trotzdem glücklich." Kevin ergänzte auf Instagram: "Ich stehe zu ihr. Nicht laut, nicht für Applaus, sondern aus Überzeugung." Tochter Daniela Katzenberger (40) scherzt gegenüber Bild über den Altersunterschied von 28 Jahren: "Ich glaube, ich bekomme einen neuen Stiefbruder. Mit Stiefvater hat das ja nichts mehr zu tun." Schwiegersohn Lucas Cordalis (59) sieht es gelassen: "Jeder muss ja glücklich sein", sagt er.

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger macht ein Q&A im Zug

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022