Tür eingeschlagen: Bei Ariana Madix wurde eingebrochen

Ungebetener Besuch im Haus von Ariana Madix (41): In ihr Anwesen in Los Angeles wurde eingebrochen. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber Page Six und datiert ihn auf den 17. Oktober 2026. Offenbar verschafften sich der oder die Täter über die Hintertür Zugang zu dem Gebäude – diese wurde dafür schlichtweg eingeschlagen. Mitgenommen wurde unter anderem Schmuck, laut TMZ verschwanden darüber hinaus noch weitere Gegenstände. Wie hoch der Wert der Beute tatsächlich ist, konnten die Ermittler bislang nicht beziffern. Ob sich die ehemalige "Vanderpump Rules"-Darstellerin während des Einbruchs selbst im Haus aufhielt, ist weiterhin unklar. Verdächtige konnten bisher nicht ermittelt werden, auch eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Unklarheit herrscht auch über den Zeitpunkt, an dem die Behörden verständigt wurden. Laut Page Six rückten die Beamten erst am Dienstagnachmittag und damit einige Tage nach der mutmaßlichen Tat an und stießen dort auf die zerstörte Hintertür. Die Daily Mail beruft sich dagegen auf TMZ und schreibt, dass bereits am Montag gegen 17:45 Uhr ein Nachbar die Polizei alarmiert habe. Eine Stellungnahme von Ariana selbst gibt es bislang nicht. Ihre Vertreter reagierten weder auf die Anfrage von Page Six noch auf die Kontaktaufnahme der Daily Mail. Fest steht immerhin, dass Ariana derzeit beruflich stark eingespannt ist. In New York steht sie als Connie Francis (†87) im Broadwaystück "Just In Time" auf der Bühne. Ihr Engagement begann am 12. September und wurde zuletzt bis zum 28. November verlängert. Wo genau sie sich zum Zeitpunkt des Einbruchs aufhielt, geht daraus allerdings nicht hervor.

Das betroffene Haus in den Hollywood Hills kaufte Ariana 2024 für rund 1,6 Millionen US-Dollar. Nach dem öffentlich ausgetragenen Ende ihrer langjährigen Beziehung mit Tom Sandoval sollte die Immobilie einen Neuanfang markieren. "Ariana hat sich in dieses Haus verliebt und freut sich auf ein neues Kapitel", hieß es damals gegenüber Page Six. Die Trennung von Tom hatte im März 2023 für jede Menge Schlagzeilen gesorgt, nachdem seine Affäre mit der gemeinsamen Kollegin Rachel Leviss aufgeflogen war. Inzwischen ist Ariana mit Daniel Wai zusammen. Um das zuvor gemeinsam mit Tom bewohnte Anwesen entbrannte nach dem Beziehungsende ein Rechtsstreit. Im Januar 2026 erzielten die beiden Ex-Partner schließlich eine bedingte Einigung. Im Mai wechselte die Immobilie laut TMZ für 3,1 Millionen US-Dollar den Besitzer.

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Imago Ariana Madix bei der L’Oréal Paris Women of Worth Celebration in Los Angeles, 2025

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Getty Images Ariana Madox bei den People's Choice Awards 2018

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor mit dem "Vanderpump Rules"-Cast, Juli 2018

Findet ihr, Ariana kann ihr Haus nach dem Einbruch noch als echten Neuanfang sehen? Ja, klar – ein schlimmer Vorfall darf ihr dieses neue Kapitel nicht nehmen. Schwierig – nach so einem Erlebnis würde sich das Zuhause vermutlich erst mal nicht mehr sicher anfühlen. Ergebnis anzeigen