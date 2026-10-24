ARD-Doku: Bill ist begeistert und Tom gegen Jannik als Gast

Über Bill Kaulitz (37) und seinen Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) gibt es derzeit einiges zu hören: Die ARD-Sounds-Doku "Die Kaulitz Story" beleuchtet den Werdegang der beiden Musiker in insgesamt sechs Folgen. Bill selbst hat bereits vier davon gehört und zieht in der vorletzten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ein erstes Fazit. "Bis jetzt finde ich es sehr schön gemacht und auch mit sehr viel Mühe aufgearbeitet", lobt der Tokio Hotel-Frontsänger die Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte. Ein endgültiges Urteil will er sich allerdings noch nicht erlauben – schließlich stehen zwei Episoden noch aus. "Ich habe jetzt vier Folgen davon gehört, es kommen noch zwei, deswegen ich bin noch skeptisch", stellt Bill klar. Seine Zurückhaltung richtet sich damit nicht grundsätzlich gegen die Dokumentation. Vielmehr will der Musiker offenbar erst die komplette Reihe kennen, bevor er sie abschließend bewertet. Bis zu diesem Punkt fällt sein Eindruck aber deutlich positiv aus.

Spannend findet Bill vor allem, die eigene Karriere einmal aus der Sicht anderer erzählt zu bekommen. Für die Doku wurden zahlreiche Weggefährten und Gesprächspartner eingeladen. Als der Musiker im Podcast unter anderem Markus Kavka, Matze Hielscher und Realitystar Jannik Kontalis (30) als Gäste aufzählt, sorgt ausgerechnet der letzte Name für eine deutliche Reaktion seines Bruders. "Och neee", entfährt es Tom gedehnt. Überhaupt zeigt sich der Gitarrist deutlich kritischer als sein Zwilling: Er warnt Bill davor, die Doku vorschnell weiterzuempfehlen, und hakt nach, ob die darin erzählten Inhalte überhaupt stimmen. Außerdem will er wissen, ob die geschilderten Inhalte tatsächlich stimmen und ob darin auch die Verträge der Zwillinge aufgearbeitet werden. Bill bleibt nach den bisher gehörten Folgen dennoch bei seinem Lob. "Es ist mit sehr viel Mühe gemacht, mich unterhält es irgendwie, ich höre es gerne", fasst der Sänger seinen vorläufigen Eindruck zusammen.

Ihren Lebensmittelpunkt haben die beiden Musiker eigentlich in Los Angeles. Aktuell halten sie sich aber für einige Zeit in Deutschland auf, wo zahlreiche berufliche Termine auf dem Programm stehen. Schon die Anreise sorgte für reichlich Gesprächsstoff: Nach dem Flug aus Los Angeles standen die Zwillinge zunächst ohne ihre Koffer da. Ganze 14 Gepäckstücke schafften es nicht ins Flugzeug und blieben in den USA zurück. Erst 34 Stunden später bekamen die beiden sämtliche Gepäckstücke zurück. Auch diese turbulente Reiseepisode behielten die "Tokio Hotel"-Stars nicht für sich. Stattdessen berichteten sie offen davon und gaben damit erneut einen Einblick in ihren gemeinsamen Alltag zwischen Los Angeles und Deutschland.

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles