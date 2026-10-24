Trotz Krise: Anahita Rehbein denkt über zweites Kind nach

Anahita Rehbein steht derzeit vor einer Entscheidung, die ihr sichtlich zu schaffen macht. Wie das Model jetzt auf Instagram erzählt, steht bald ein Termin beim Frauenarzt an: Nach fünf Jahren soll ihre Kupferkette entfernt und eigentlich direkt durch eine neue ersetzt werden. Doch während der Austausch bislang offenbar fest eingeplant war, kommen der 32-Jährigen inzwischen Zweifel. Schließlich würde sie mit einer neuen Kupferkette die Entscheidung für weiteren Nachwuchs erst einmal vertagen. "Ich will noch mal unbedingt Mama werden und irgendwie will ich es auch nicht", beschreibt sie ihren inneren Konflikt. Wie Tag24 berichtet, beschäftigt Anahita dabei nicht nur ihr eigener Kinderwunsch, sondern auch die Frage, wie ihre gemeinsame Zukunft mit Freund Sascha aussehen soll.

Aus ihrer ersten Ehe hat die ehemalige Miss Germany bereits einen Sohn: Max ist inzwischen fünf Jahre alt. Als sie mit Sascha zusammenkam, hatte Anahita das Thema Kinder für sich eigentlich schon abgeschlossen. Ihr Partner hat bislang keinen eigenen Nachwuchs und sprach besonders zu Beginn ihrer Beziehung häufig über seinen Wunsch, Vater zu werden. Inzwischen fragt sich die Influencerin, ob sich seine Vorstellungen durch das gemeinsame Familienleben mit ihr und Max verändert haben könnten. "Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er ja jetzt ein Leben mit Familie und mit Kind hat oder ob er seinen Wunsch für mich etwas kleiner gemacht hat", erklärt sie auf Instagram. Für Anahita ist der anstehende Arzttermin deshalb längst keine reine Routineangelegenheit mehr. "Will ich es, will ich es nicht - not so easy", bringt sie ihr Gefühlschaos auf den Punkt.

Anahita lässt ihre Community immer wieder an persönlichen Themen teilhaben. So sprach sie laut Tag24 bereits offen über die Herausforderungen in ihrer Beziehung und eine gemeinsame Paartherapie mit Sascha. Auch Einblicke in ihr Leben als Mutter und die Fragen ihres Sohnes Max zur Trennung seiner Eltern teilte sie mit ihren Followern. Nun beschäftigt die Influencerin eine neue persönliche Frage, bei der sie auf die Erfahrungen ihrer Community hofft: "Wusstet ihr, wann der richtige Zeitpunkt war? Also gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Kind?" Ob Anahita und Sascha sich tatsächlich für gemeinsamen Nachwuchs entscheiden oder sie zunächst bei ihrer bisherigen Verhütung bleibt, ist bislang offen.

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Niedermüller,Thomas / ActionPress Anahita Rehbein, 2019

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Instagram / anahitarehbein Anahita Rehbein und ihr Freund Sascha, Februar 2025

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Getty Images Anahita Rehbein, 2023