36 Jahre Ehe mit Jill: Robert Wagner verrät ihr Geheimnis

Seit fast vier Jahrzehnten verheiratet und glücklich wie am ersten Tag: Robert Wagner (96) ist seit 1990 mit seiner Liebsten Jill St. John verheiratet. In einem aktuellen Interview mit Entertainment Weekly verriet der Schauspieler, worauf es wirklich ankommt. Sein Rezept klingt erfrischend unkompliziert: "Interesse am Leben und an der eigenen Beziehung." Statt den Partner nach 36 gemeinsamen Ehejahren als selbstverständlich hinzunehmen, setzt Robert weiterhin auf Neugier. "Ich meine, ich finde Jill sehr interessant, sie ist ein sehr interessanter Mensch. Ich denke, Interesse ist in einer Beziehung wichtig", schwärmte der 96-Jährige von seiner Frau.

Kennengelernt hatten sich die beiden allerdings schon viel früher: Ende der 1950er-Jahre standen Robert und Jill beide bei 20th Century Fox unter Vertrag. Damals begegneten sie sich zum ersten Mal. Es vergingen jedoch einige Jahrzehnte, bis der Funke übersprang. Zwei Monate nach dem Tod seiner Ehefrau Natalie Wood, die im November 1981 vor Catalina Island ertrank, trafen sich der Schauspieler und Jill bei einer Dinnerparty wieder. Im Jahr 1982 begannen die beiden, sich zu daten. Schließlich gaben sie sich rund acht Jahre später das Jawort.

Aber nicht nur privat, sondern auch beruflich verbindet Robert und Jill einiges. Sie standen schon mehrfach gemeinsam vor der Kamera, zuletzt im Jahr 2014 als Mr. und Mrs. Claus in dem Film "Northpole". Ob weitere gemeinsame Projekte folgen? Jill winkte charmant ab und witzelte mit einem Augenzwinkern: "Ich spiele lieber zu Hause mit ihm." Dass die Zuneigung zwischen den beiden auch heute nicht nachgelassen hat, zeigte Robert anlässlich ihres 36. Hochzeitstags im Juni 2026. Auf Instagram teilte er ein inniges Foto, auf dem er seiner Frau einen liebevollen Kuss auf die Wange drückt.

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Getty Images Robert Wagner und Jill St. John bei "A Fine Romance" zugunsten des Motion Picture & Television Fund in Hollywood, 2006

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Robert Wagner und Natalie Wood im April 1972

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Frazer Harrison / Getty Images "Hart, aber herzlich"-Darsteller Robert Wagner