Neue ARTE-Comedy macht Jannik Schümann zum Hochstapler

Jannik Schümann (34) wird in der neuen Culture-Clash-Comedy "Jossi" zum Hochstapler. In der sechsteiligen ARTE-Serie spielt er den bislang erfolglosen Schauspieler Wanja, der endlich den ersehnten Karrieredurchbruch schaffen will. Als sich die Chance auf die Rolle seines Lebens bietet, greift er deshalb zu einer folgenschweren Lüge: Wanja behauptet kurzerhand, Jude zu sein. Was als praktische Notlüge beginnt, wächst sich schnell zu einem immer größeren Geflecht aus Missverständnissen aus. Mit jeder neuen Unwahrheit gerät der Schauspieler tiefer in widersprüchliche und unangenehme Situationen. Neben Jannik gehören auch Nilam Farooq (37) und Rezo Tschchikwischwili zum Ensemble. Die sechs jeweils rund 30 Minuten langen Folgen sind ab dem 12. November 2026 auf arte.tv abrufbar. Am selben Abend läuft "Jossi" um 21 Uhr außerdem zum ersten Mal im Fernsehen bei ARTE.

Wanjas vorgetäuschte Identität bleibt nicht bei einer einzelnen Behauptung. Vielmehr setzt der Schwindel eine ganze Lawine weiterer Lügen in Gang, mit denen er seine Geschichte aufrechterhalten muss. Der klassische Verwechslungsplot dient dabei als Grundlage für eine Comedy, die zugleich größere gesellschaftliche Fragen aufgreift. So beschäftigt sich "Jossi" unter anderem mit Identität, Migration, kultureller Aneignung und familiären Beziehungen. Einfache Schwarz-Weiß-Antworten soll es dabei laut ARTE nicht geben. Stattdessen stehen Zwischentöne und Widersprüche im Mittelpunkt. Es geht um Dynamiken, die Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen Herkunft miteinander verbinden oder in Konflikte bringen.

Für Jannik, der laut eigener Aussage ein großer Fan von Reality-TV-Shows ist, ist es nicht der erste Auftritt in einer größeren Produktion: Der Schauspieler war zuvor unter anderem in der Serie "Sisi" sowie in dem Film "Je suis Karl" zu sehen. Auch seine Kollegin Nilam ist einem breiten Publikum beispielsweise durch die Komödie "Contra" bereits bekannt. Hinter der Kamera übernahm Wolfgang Groos die Regie. Produziert wurde die deutsche Serie von Odeon Fiction in Zusammenarbeit mit SWR und ARTE. Wer den Serienstart am 12. November verpasst, hat danach noch reichlich Gelegenheit: Ab dem 13. November 2026 ist "Jossi" zusätzlich in der ARD Mediathek verfügbar. Das Erste nimmt die Comedy zudem am 20. November um 0:05 Uhr ins Programm. In der ARTE-Mediathek bleibt die Produktion bis zum 10. Mai 2027 abrufbar.

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Imago Jannik Schümann, 2026

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Getty Images Nilam Farooq beim Deutschen Filmball 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München, Januar 2026

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Getty Images Jannik Schümann im August 2024