Zieht auch dieses Paar in die "Temptation Island VIP"-Villa?

Für Nelly Noire geht es nach der Niederlage gegen Hati Suarez beim Fame Fighting 4 offenbar direkt in die nächste Herausforderung. Wie Bild berichtet, hat die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Freund Dion Brown an der aktuellen Staffel von Temptation Island VIP teilgenommen. Die Dreharbeiten zu dem Treuetest sollen auf Kreta bereits komplett abgeschlossen sein – und das Paar soll seinen Ausflug auf die Verführungsinsel bislang konsequent für sich behalten haben. Schon bald sollen die beiden in der Kuppelshow zu sehen sein. Ob ihre Beziehung die Zeit zwischen Verführerinnen und Verführern überstanden hat, dürfen Nelly und Dion derzeit noch nicht öffentlich verraten. Die Geheimhaltung rund um die laufende Staffel ist streng – entsprechend bleibt vorerst offen, wie das Experiment für das Paar ausgegangen ist.

Auf Anfrage der Boulevardzeitung wollten sich die beiden zu ihrer angeblichen Teilnahme nicht äußern. Auch der Sender hält sich bedeckt: "Zu möglichen Entwicklungen im weiteren Verlauf der aktuellen Staffel äußern wir uns nicht", erklärte RTL gegenüber dem Blatt. Damit bleibt die Bestätigung bislang aus – Details zum weiteren Verlauf gibt es offiziell nicht. Beim Boxkampf von Nelly war Dion übrigens vor Ort und verfolgte das Geschehen aus der ersten Reihe. Laut Bild habe er seine Partnerin dort allerdings nicht angefeuert. Ob das Rückschlüsse auf den Zustand der Beziehung nach den Dreharbeiten zulässt, ist unklar. Beide hüllen sich zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus in Schweigen, solange die Staffel noch läuft.

Dass es Dion vor dem TV-Treuetest ernst mit Nelly meinte, hatte er rund zehn Monate zuvor mit einem großen Liebesbeweis gezeigt. Der Partner des Realitystars ließ sich Nellys Namen groß auf die Hand tätowieren und trägt seine Freundin damit buchstäblich dauerhaft unter der Haut. Ein Statement, das kaum zu übersehen ist – und das zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits längst auf seiner Haut prangte. Dennoch ist die Beziehung vorbelastet: Während ihrer gemeinsamen Teilnahme an Good Luck Guys gestand Dion einen Vertrauensbruch zu Beginn ihrer Liebe. "Wir haben immer gesagt: Ey, wir gehen zusammen, wir gehen nicht ohneeinander feiern. Dann bin ich halt feiern gegangen und das war dann ein Vertrauensbruch." Lange geheim blieb sein Alleingang allerdings nicht. "Die Nelly hat es rausbekommen! Nicht weil ich eine Story gepostet habe, sondern weil wir unseren Standort untereinander teilen", erklärt Dion.

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island VIP"

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Joyn Dion Brown und Nelly bei "Good Luck Guys"

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Joyn Dion und Nelly bei "Good Luck Guys"