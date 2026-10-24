64.000 Euro: RTL strich WWM-Gewinn nach dreistem Regelbruch

Bei Wer wird Millionär? ist die Regel eindeutig: Wer bereits einmal auf dem Ratestuhl Platz genommen hat, darf nicht erneut teilnehmen. Ein Kandidat aus Bayern versuchte 2006 dennoch, diese Vorgabe zu umgehen. Dafür bewarb er sich ein zweites Mal für die Quizshow und machte bewusst falsche Angaben zu seiner Person, um seine frühere Teilnahme zu verschleiern, wie der Spiegel berichtet. Tatsächlich landete er ein zweites Mal gegenüber von Moderator Günther Jauch (70) im Studio und erspielte sich dort stolze 64.000 Euro. Aufgeflogen ist die Täuschung erst, als die Folge bereits ausgestrahlt war. Ein aufmerksamer Zuschauer erkannte den Kandidaten von dessen erstem Auftritt wieder und meldete sich bei RTL. Der Sender ging dem Hinweis nach – und zog Konsequenzen. Wegen des eindeutigen Regelverstoßes wurde dem Mann der komplette Gewinn gestrichen. Von den 64.000 Euro blieb ihm am Ende also kein einziger Cent.

Bereits einige Jahre zuvor hatte der Mann aus Bayern unter einem anderen Namen an „Wer wird Millionär?“ teilgenommen. Damals schied er allerdings schon bei der 500-Euro-Frage aus. Vor jeder Aufzeichnung müssen die Kandidaten schriftlich bestätigen, dass sie noch nie zuvor auf dem berühmten Ratestuhl gesessen haben. Doch selbst als man ihm Fotos seines ersten Auftritts zeigte, wollte der Mann zunächst nichts von den Vorwürfen wissen. Erst nachdem der Sender ihm das Geld aberkannt hatte, zeigte er sich einsichtig. "Mir tut alles wahnsinnig leid", zitierte ihn das Newsportal. Beim Sender sorgte der Fall für Empörung. Ein Sprecher sprach von einer "Frechheit" und erklärte, man sei "schockiert". Auch Günther kritisierte das Vorgehen und wies darauf hin, dass der Schummler mit seinem zweiten Auftritt einem anderen Bewerber den Platz weggenommen habe. RTL kündigte daraufhin an, die übrigen Kandidaten dieser Sendung noch einmal einzuladen.

Ein unerfahrener Quizkandidat war der Bayer ohnehin nicht. Nach eigenen Angaben trat er regelmäßig in Fernsehshows auf und konnte dort bereits beachtliche Gewinne einstreichen. Bei "Die Quiz Show" gewann er 75.000 D-Mark, beim "Glücksrad" sicherte er sich 9.000 Euro und ein Auto, beim "Großen Preis" kamen weitere 26.000 Euro zusammen. Bei diesen Auftritten habe er seinen echten Namen verwendet. Nur bei seiner zweiten Bewerbung für "Wer wird Millionär?" griff er bewusst zu falschen Daten. Der Grund: Er habe befürchtet, wegen seiner vielen früheren Quizauftritte gar nicht erst eine Einladung zu bekommen. Rückblickend fiel seine Erklärung für den Regelbruch denkbar knapp aus. "Ich dachte mir nichts dabei", sagte er.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"