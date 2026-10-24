"Mein Bro": Julia Römmelt macht neue Beziehung öffentlich

Julia Römmelt (32) hat ihr Leben als Single hinter sich gelassen – und zeigt ihren neuen Partner nun ganz offiziell. Auf Instagram teilte das Model ein Video, in dem sie sich mit dem Handy vor einem Spiegel filmt. Dabei küsst ihr Freund Philipp sie von oben bis unten. Beide wirken ausgelassen und müssen immer wieder lachen. Dazu stellte Julia klar, wie es zu der Beziehung kam. "Endlich, ich habe mich in einen meiner Bros verliebt", schrieb sie zu dem Clip. Ihren Liebsten markierte sie in dem Beitrag direkt – und ließ keinen Zweifel daran, wie ernst es ihr ist. "Julia, 32 Jahre alt und vergeben. Ich liebe dich", hieß es weiter in dem Posting. Damit beendete sie jede Spekulation um ihren Beziehungsstatus und präsentierte den 31-Jährigen erstmals öffentlich an ihrer Seite.

In ihrer Social-Media-Story wurde die 32-Jährige anschließend noch deutlich ausführlicher und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem neuen Glück. "Ich glaube, ich war noch nie so glücklich in einer Beziehung. Ich erlebe zum ersten Mal in meinem Leben, wie schön und leicht sich Liebe anfühlen kann, wenn sie gesund ist. Ohne ständige Zweifel, ohne Drama und ohne Angst, nicht genug zu sein", erklärte sie. Bei Philipp müsse sie sich zudem nicht verstellen: "Ich habe jemanden an meiner Seite, bei dem ich einfach ich selbst sein darf. Mit all meinen Macken, meinem Chaos und meinen Gefühlen. Jemanden, der mich nicht verändern möchte, sondern mich genauso liebt, wie ich bin." Die Beziehung scheint ihr vor allem Geborgenheit zu geben. "Und das Schönste daran? Ich fühle mich endlich sicher, geliebt und angekommen. Ich glaube, genau nach so einer Liebe habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt", so das Model.

Noch vor wenigen Tagen hatte Daymian Weiß öffentlich gegen Julia ausgeteilt. Die beiden hatten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love näher kennengelernt. Von den anfänglichen Gefühlen zwischen Julia und dem Realitystar war nach den Dreharbeiten allerdings offenbar nichts mehr übrig. Im Promiflash-Interview bei Fame Fighting 4 erhob Daymian schwere Vorwürfe gegen die Beauty und behauptete, sie sei nach dem Format mit mehreren bekannten Männern intim geworden: "Sie ist eine asoziale Frau. [...] Sie hat mir gesagt, früher war sie eine offene Frau, die mit jedem gevögelt hat. [...] Sie sagt mir beim Kennenlernen, dass sie nicht mehr so ist, und dann hat sie mich angelogen."

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Julia Römmelt

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Daymian Weiß