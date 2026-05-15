Ariana Madix schwärmt von Barack Obamas weichen Händen

Beim NBA All-Star Wochenende im Februar hatte Ariana Madix (40) die Gelegenheit, Ex-US-Präsident Barack Obama (64) persönlich kennenzulernen – und das Treffen hat offensichtlich einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen. In der Sendung "Watch What Happens Live" plauderte die Realitystar-Bekanntheit aus "Vanderpump Rules" jetzt mit Moderator Andy Cohen (57) darüber. "Er hat wirklich weiche Hände", verriet sie und fügte hinzu: "Es war großartig!"

In der Show wollte ein Fan wissen, ob Barack oder seine Frau Michelle (62) jemals eine Episode von "Vanderpump Rules" oder Love Island gesehen haben. "Ich habe Michelle Obama über 'Love Island' und Bravo-Shows sprechen sehen, also drücke ich die Daumen: Wenn sie es gesehen hat, dann hat Barack es vielleicht auch gesehen", antwortete Ariana.

Dass Michelle, die sich kürzlich zehn neue Piercings in einer Sitzung stechen ließ, ein Faible für Reality-TV hat, ist tatsächlich kein Geheimnis. In ihrem Podcast "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" sprach die frühere First Lady offen über ihre Vorliebe für Bravo-Sendungen. "Die Wahrheit ist, dass ich wegen meiner Liebe zu Reality-TV und den Real Housewives geneckt werde. Ich schaue alles – wirklich alles", gestand Michelle dort. Sie erklärte außerdem, warum sie Reality-TV als eine Art "soziologische Studie" betrachtet: "Es ist das gleiche Drama wie bei ESPN. Die schreien sich an, kommen nicht miteinander aus – das ist soziologisches Drama."

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Ariana Madix und Barack Obama

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Getty Images Barack Obama im Dezember 2024 in Washington

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Imago Michelle Obama im März 2025