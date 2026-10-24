Elton John wollte in "Der Teufel trägt Prada" Miranda-Rolle

Elton John (79) hat über seine Traumrolle gesprochen: Und zwar handelt es sich um die eiskalte Modemagazinchefin Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada". "Ich hätte Miranda Priestly gerne selbst gespielt", gestand er im Interview mit Rebecca Mir (34) für RTL exclusiv. Die Moderatorin besuchte den Sänger und seinen Ehemann David Furnish (63) auf ihrem Landsitz in der Nähe von London. Hintergrund war ein Projekt, an dem die beiden seit geraumer Zeit arbeiten: "Der Teufel trägt Prada – das Musical". Die Bühnenfassung des Kinohits aus dem Jahr 2006 feiert im Dezember 2026 im Theater Neue Flora in Hamburg ihre Deutschlandpremiere. Dass ausgerechnet Elton die Musik dazu beisteuert, kommt nicht von ungefähr: Der Weltstar liebt Mode und hält den Film bis heute für zeitlos. Mit entsprechender Begeisterung ging er an die Komposition heran.

"Für mich war es sehr aufregend, als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Ich habe es geliebt, die Musik für dieses Musical zu schreiben", schilderte er. Leicht gefallen sei ihm die Arbeit vor allem wegen der Figuren: "Die Charaktere sind so fantastisch. Sie sind wirklich wie Comicbuch-Figuren." Die Lieder sollen der bekannten Geschichte zusätzliche Ebenen verleihen. "Mit Musik kann man die Geschichten vielschichtiger erzählen, ihnen vielleicht mehr Humor verleihen und die Charaktere weiterentwickeln", erzählte der Komponist. Zusammen mit Ehemann David kümmerte er sich um Komposition und Produktion – beide seien Perfektionisten mit hohen Standards, wie sein Mann betonte. Die Premiere in Hamburg hat für den "Rocket Man"-Interpreten zudem eine besondere Bedeutung. Mit blutjungen 17 Jahren stand er dort noch unter seinem Geburtsnamen Reginald Dwight im Top Ten Club auf der Reeperbahn auf der Bühne. Jahrzehnte später kehrt seine Arbeit nun in die Hansestadt zurück.

Im Interview waren jedoch nicht nur Mode, Musik und Bühnenluft ein Thema, sondern auch das Privatleben des Paares. Elton und David sind Eltern der beiden Söhne Zachary und Elijah – und die hätten ihre Prioritäten grundlegend verändert. Ohne Kinder könne man sich vollständig auf Karriere und Arbeit konzentrieren, erklärte David. Als Eltern verschiebe sich dieser Fokus jedoch komplett. "Es bereitet große Freude, Zeit mit unseren Söhnen zu verbringen und zu erleben, wie sie Dinge zum ersten Mal erfahren. Es ist weitaus befriedigender als alles, was du jemals beruflich tun könntest", schwärmte der Filmproduzent. Auf die beruflichen Erfolge sei er zwar stolz, doch für die beiden hat eine Sache höchste Priorität: für Zachary und Elijah da zu sein und an deren Leben teilzuhaben. Abseits davon gab es auch einen weiteren privaten Meilenstein beim Musiker: Vor Kurzem hat er seine 36 Jahre ohne Alkohol zelebriert und einen schönen Moment auf Instagram geteilt.

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Imago Elton John live in Madrid auf seiner Farewell Yellow Brick Road Tour, 26. Juni 2019

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Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

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Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025