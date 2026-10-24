RJ Mittes Schwester trauert um ihr "fehlendes Puzzleteil"

Fast zwei Wochen nach dem Suizid von Breaking Bad-Schauspieler RJ Mitte (†34) trauert seine Schwester Lacianne Carriere öffentlich um ihn. Der Schauspieler war am 12. Oktober 2026 im Alter von 34 Jahren durch Suizid ums Leben gekommen. Auf Instagram teilte Lacianne am 23. Oktober bislang unveröffentlichte Fotos und Videos ihres Bruders und schilderte, wie unwirklich sich der Verlust für sie anfühlt. Besonders einschneidend sei die Erinnerung an jenen Moment, in dem sie die Nachricht erhielt. "Es gibt einfach keine Worte. Du warst gerade noch hier. Deine Erdbeer-Fanta stand noch auf meinem Couchtisch, als ich den Anruf bekam. Seitdem fühlt sich das Leben nicht mehr real an", schrieb sie. RJ sei ihre "andere Hälfte" gewesen – mit ihm sei das größte und zugleich "fehlende Puzzleteil" ihres Herzens gegangen.

Für Lacianne war der Schauspieler weit mehr als nur ein Bruder. "Ich habe meinen Bruder verloren, aber ich habe auch meinen Vater verloren", hielt sie in ihrem Beitrag fest. Er sei ihr größter Einfluss gewesen: Ihr Geschmack bei Musik und Filmen, ihre liebsten Videospiele und sogar ihre Sammelleidenschaft seien maßgeblich durch ihn geprägt worden. Von ihm habe sie gelernt, dass selbst ein kleines Stück Papier eines Tages eine wertvolle Erinnerung sein kann. Seit dem Anruf, der ihr Leben verändert habe, verbringe sie fast jeden Abend mit seinen engsten Vertrauten. Gemeinsam tauschen sie verrückte und sehr persönliche Geschichten aus und erinnern sich an RJ als lebensfrohen Mittelpunkt jeder Runde. Trotz ihrer Trauer möchte Lacianne sein Andenken bewahren: "Ich verspreche, dass deine Liebe durch mich weiterleben wird, bis zu dem Tag, an dem ich dich wiedersehe."

In schweren Momenten wusste RJ offenbar genau, wie er seine Schwester aufmuntern konnte. Er habe Lo-Fi-Musik angemacht und ihr geraten, sich einfach unter die Dusche zu setzen – ihm selbst sei es danach immer besser gegangen. Heute, so schreibt Lacianne, würde ihr Bruder ihr vermutlich sagen, dass alles wieder gut werde. Wie das gehen soll, wisse sie noch nicht, aber sie verspreche, sich größte Mühe zu geben. Zum Schluss betonte Lacianne die enge Verbundenheit der beiden: "Ich habe dich vollkommen geliebt, und du hast mich genauso geliebt. Das ist alles. Der Rest ist Konfetti." RJ, der seit seiner Kindheit mit einer Zerebralparese lebte, war vor allem durch seine Rolle als Walter Jr. in "Breaking Bad" bekannt geworden. Im Herbst 2025 hatte der Schauspieler seine Verlobung mit Kennedy Suarez öffentlich gemacht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / laciannee RJ Mitte mit seiner Schwester Lacianne Carriere

Instagram / laciannee RJ Mitte, Schauspieler