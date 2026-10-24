Woran Jason Sudeikis und Olivia Wildes Beziehung scheiterte

Jason Sudeikis (51) schaut mit einem selbstkritischen Blick auf seine frühere Beziehung mit Olivia Wilde (42) zurück. Im Podcast "Talk Easy with Sam Fragoso" erklärte der "Ted Lasso"-Star jetzt, welche entscheidende Lehre er aus der gemeinsamen Zeit von 2011 bis 2020 gezogen habe: Er hätte seine Gefühle offener mitteilen müssen. "Ich glaube, es ist schlicht und einfach die Kommunikation. Ich hätte besser kommunizieren können, wie ich mich fühlte, welche Gefühle bestimmte Dinge in mir auslösten und welche Gefühle Dinge in mir auslösen", verriet der Schauspieler. Schweigen habe bestehende Probleme schließlich nicht gelöst. "Wenn ich etwas Bestimmtes fühle und nicht darüber spreche, geht es dadurch nicht weg", stellte Jason für sich klar. Ebenso sei es seiner Ansicht nach "unfair", von einem Partner zu erwarten, die eigenen Gedanken lesen zu können.

Auch der Liebeskummer nach der Trennung war für Jason ein Thema. Im Podcast verwies er auf eine Faustregel, laut der es ungefähr halb so lange wie die Dauer einer Beziehung brauche, um diese vollständig zu überwinden. Die persönliche Erfahrung habe ihn nach eigener Aussage auch empathischer gegenüber anderen Menschen gemacht, die Ähnliches durchleben. Mit dem gewonnenen zeitlichen Abstand könne der Schauspieler das Aus seiner Partnerschaft mittlerweile besser einordnen. Das Coparenting scheint ebenfalls gut zu klappen - trotz der vielen Projekte der beiden. Für die beruflichen Leistungen seiner ehemaligen Partnerin findet er nur positive Worte: "Ich weiß, dass Olivia liebt, was sie tut, und darin sehr, sehr gut ist – und es immer war."

Die beiden Schauspieler lernten sich 2011 auf einer Party der Comedyshow Saturday Night Live kennen. Zwei Jahre später verlobten sie sich, vor den Traualtar traten die beiden jedoch nie. Daher scheiterte auch keine Ehe, sondern ihre langjährige Beziehung und Verlobung. Zusammen haben der Schauspieler und die Regisseurin zwei Kinder: Sohn Otis kam 2014 zur Welt, Tochter Daisy folgte 2016. Seit der Trennung im Jahr 2020 teilen sich die Expartner das Sorgerecht und tragen somit gemeinsam die Verantwortung für ihren Nachwuchs. Aktuell ist der Familienvater weiterhin Single. In der Podcastfolge "Friends Keep Secrets" erzählt er, warum er im Moment von der Datingwelt frustriert ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, ihr Sohn Otis, Jason Sudeikis und James Franco im Jahr 2017