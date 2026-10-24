Endlich in Heels: Prinzessin Sofía überragt Leonor & Letizia

Staunen in Oviedo: Prinzessin Sofía (19) erschien am Donnerstagabend beim traditionellen Festkonzert zu den Prinzessin-von-Asturien-Preisen im Auditorio Príncipe Felipe nicht in flachen Schuhen. Stattdessen entschied sich die Königstochter für dunkelblaue Pumps mit Absatz. In den Heels überragte die Royal sogar ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor (20) und ihre Mutter Königin Letizia (54) um einiges. Dazu trug Sofía ein dunkelblaues Kleid des Labels Miphai mit breiten Trägern, eckigem Ausschnitt und drei übereinanderliegenden Volants. Dass Sofía ihre Familie überragt, ist keine ganz neue Erkenntnis. Berichten zufolge wird für die Infantin inzwischen eine Körpergröße von rund 1,82 Metern angegeben – und zwar ohne hohe Absätze. Auch Leonor ist mit etwa 1,75 Metern überdurchschnittlich groß.

Bei den Accessoires hielt sich Sofía dezent: Sie wählte einen goldenen Armreif von Parfois und einen Ring ihrer Mutter. Ihre langen Haare fielen glatt und offen über die Schultern. Leonor wählte wiederum einen komplett schwarzen Hosenanzug mit taillierter Jacke und Gürtel und kombinierte dazu eine weit fallende Satinhose. Creolen und eine feine Kette mit Herzanhänger setzten schlichte Akzente. Letizia griff hingegen zu Farbe. Sie trug ein smaragdgrünes Oberteil mit Drapierungen und capeartigen Ärmeln aus der Elie-Saab-Kollektion für H&M. Außerdem erschien sie in einer weiten schwarzen Hose von Carolina Herrera, schwarzen Pumps und grünen Ohrringen.

Auch Spaniens König Felipe (58) fehlte natürlich nicht bei dem glanzvollen Event. Er entschied sich passend zum festlichen Anlass für einen dunkelblauen Anzug. Das Konzert wird von der Stiftung Prinzessin von Asturien und der Fundación Cajastur organisiert und eröffnet die diesjährige Preisverleihung, bei der Leonor am Freitag eine zentrale Rolle übernimmt. Das Programm war Felix Mendelssohn gewidmet und wurde vom Sinfonieorchester des Fürstentums Asturien sowie dem Chor der Stiftung unter der Leitung von Nuno Coelho gestaltet.

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Imago Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía beim Konzert der Prinzessin-von-Asturien-Preise in Oviedo

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Imago Prinzessin Sofía beim Asturias-Awards-Konzert in Oviedo

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Imago König Felipe VI., Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía beim Konzert der Prinzessin-von-Asturien-Preise