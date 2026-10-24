Für diese Rollen ging Zac Efron körperlich bis ans Limit

Zac Efron (39) ging für seine Filmkarriere immer wieder körperlich ans Limit. Besonders bekannt sind seine Verwandlungen zum extrem definierten Rettungsschwimmer Matt Brody in Baywatch, zum massigen Profiwrestler Kevin Von Erich in "The Iron Claw" und zum ausgezehrten Überlebenskämpfer in "Gold". Für diese Rollen durchging Zac monatelanges Muskeltraining, hielt strenge Ernährungspläne ein und drehte unter extremer Hitze. Am extremsten fiel jedoch sein Programm für "Baywatch" aus: Selbst an langen Drehtagen stand der Hollywoodstar teilweise schon um vier Uhr morgens auf, um zu trainieren. Der nahezu lückenlose Zeitplan ließ nach seiner eigenen Schilderung kaum Raum für Abweichungen oder gar Erholung. Sein Ziel war damals ein so durchtrainierter Körper, dessen Muskelpartien bis ins kleinste Detail sichtbar sein sollten. Um den extrem niedrigen Körperfettanteil für "Baywatch" zu erreichen, aß Zac vorwiegend mageren Fisch, Fleisch und Süßkartoffeln. Sogar gewöhnliche Wassereinlagerungen störten die verlangte Muskeldefinition, sodass er zu extremeren Mitteln griff.

So nahm er das verschreibungspflichtige Entwässerungsmittel Lasix. Später räumte er gegenüber Men's Health ein: "Dieser 'Baywatch'-Look, ich weiß nicht, ob der wirklich erreichbar ist. Er ist unecht. Er sieht aus wie mit CGI gemacht." Frühes Training, späte Dreharbeiten, die eingeschränkte Ernährung und Dehydrierung brachten seinen Körper aus dem Gleichgewicht und führten zu Schlaflosigkeit. Auch psychisch hatte die Erfahrung Konsequenzen. "Ich fiel für lange Zeit in eine ziemlich schlimme Depression. Etwas an dieser Erfahrung hat mich ausgebrannt. Es fiel mir wirklich schwer, wieder zu mir zu finden", schilderte er im Gespräch. Ein halbes Jahr soll es gedauert haben, bis er sich wieder wie er selbst fühlte. In der Show "Hot Ones" zog Zac deshalb ein deutliches Fazit: "Ich möchte nie wieder in so guter Form sein."

Für "The Iron Claw" setzte Zac nach rund acht Monaten Vorbereitung knapp sieben Kilogramm Muskelmasse an, um an das Aussehen von Wrestlingstar Kevin Von Erich ranzukommen. Zusammen mit Jeremy Allen White (35), Harris Dickinson (30) und Stanley Simons trainierte er monatelang unter der Anleitung von Profiwrestler Chavo Guerrero Jr. Die Schauspieler übten Abläufe, Stürze und die gegenseitige Absicherung und spielten überwiegend die Ringszenen selbst. Für den Survivalthriller "Gold" waren dagegen vor allem die Drehbedingungen belastend. Laut seiner Kollegin Susie Porter kletterten die Temperaturen in South Australia auf etwa 46 Grad. Heißer Boden, Staubstürme, Schmutz sowie künstliche Wunden und Verbrennungsmake-up kamen hinzu. Mittlerweile hat Zac deutlich gemacht, dass nun andere Bereiche für ihn in den Fokus rücken. Statt eines Körpers unter Dauerstress ist für ihn mentale Gesundheit und sein Privatleben der Lebensmittelpunkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zac Efron bei der Weltpremiere von "A Family Affair" im Egyptian Theatre in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Zac Efron am Set von Baywatch, 2016

Anzeige Anzeige

Imago Zac Efron als Wrestler Kevin Von Erich in "The Iron Claw", 2023