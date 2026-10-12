Mit Fotos: Olivia Wilde feiert Tochter Daisys 10. Geburtstag

Olivia Wilde (42) und ihre Familie hatten Grund zur Freude: Tochter Daisy feierte am 11. Oktober ihren zehnten Geburtstag. Anlässlich dessen teilte die Schauspielerin eine ganze Reihe an Fotos der Kleinen in ihrer Instagram-Story. Besonders emotional: ein Schnappschuss, der Daisy noch als Baby zeigt. "Dieses Baby ist heute zehn und diese Mama staunt jeden Tag über sie", schrieb Olivia dazu. Auf weiteren Bildern präsentiert sich die Zehnjährige alles andere als schüchtern – mal lässig mit übergroßer Sonnenbrille, mal in einem weißen Sherpamantel.

Ein weiteres Foto der Geburtstagsreihe entstand auf Olivia Rodrigos (23) Musikfestival "Daisy Chain Fields". Mit Blick auf den Namen der Veranstaltung konnte sich die Filmemacherin einen Scherz nicht verkneifen: Die Sängerin habe für ihre Tochter schließlich "ein ganzes Festival" zum Geburtstag auf die Beine gestellt. Den Abschluss ihrer Hommage bildete ein letztes Bild von Daisy, das Olivia mit den Worten "Alles Gute zum Geburtstag, Traumfrau" versah.

Tochter Daisy geht aus Olivias Beziehung mit Schauspieler Jason Sudeikis (51) hervor. Sie ist die zwei Jahre jüngere Schwester von Sohnemann Otis, den die Leinwandberühmtheiten im April 2014 auf der Welt willkommen hießen. Olivia und Jason waren fast zehn Jahre lang ein Paar, ehe sie sich im Jahr 2020 trennten. Bei "Call Her Daddy" erzählte die "House"-Darstellerin vor einigen Monaten, wie gut die Zusammenarbeit als Eltern trotz Trennung mittlerweile funktioniert. "Ich schätze die Möglichkeit sehr, ganz für sie da zu sein und sie dann einem sehr fähigen Co-Elternteil zu übergeben, der ebenfalls ganz für sie da ist, wenn sie bei ihm sind", schwärmte sie.

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Instagram / oliviawilde Olivia Wilde mit Tochter Daisy, Mai 2026

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Instagram / oliviawilde Olivia Wildes Tochter Daisy

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Imago Bei einem Kinder-Fußballspiel in Los Angeles: Olivia Wilde und Jason Sudeikis, 22. April 2023