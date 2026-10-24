"Alles verlogen": Nino de Angelo rechnet mit Schlagerwelt ab

Die Schlagerwelt zeigt sich immer fröhlich und friedvoll. Viele Fans der Musik lieben die Branche genau deswegen. Doch Nino de Angelo (62) gibt jetzt einen ganz anderen Einblick in die Branche. Laut ihm ist es in der Schlagerwelt ganz und gar nicht so, wie es immer scheint. Im Podcast "Wondermom" von Natascha Ochsenknecht (62) rechnet der Sänger mit Teilen der Schlagerwelt ab und fasst sein Urteil in zwei Worten zusammen: "Alles verlogen." So wie sich die Schlagerwelt präsentiert, sei es überhaupt nicht. Er meint: "Ich denke mal, dass die heile Welt halt vorgegaukelt wird." Wenn die Scheinwerfer ausgehen, gehörten statt Freundschaft und Unterstützung eher Neid, Konkurrenzdenken und Missgunst zum Alltag.

Nino konnte nie verstehen, sich für den Beruf zu verstellen. Er selbst halte nichts davon, sich für die Bühne eine andere Persönlichkeit auszudenken – nur um sich ein besseres Image, höhere Verkaufszahlen oder mehr Beliebtheit zu sichern. Genau das sei ihm nach seiner Wahrnehmung aber übel genommen worden: Einige Kollegen hätten nur schwer damit umgehen können, dass er erfolgreich war, obwohl er sich nicht an alle ungeschriebenen Regeln der Schlagerbranche hielt. Als seine eigene Karriere später schwächelte, habe er dann kaum Rückhalt oder Unterstützung aus dem Umfeld erfahren. Als Beispiel nannte er zum Beispiel Roy Black (†48), den er ganz anders kennengelernt habe, als dieser sich in der Öffentlichkeit zeigte.

Nino hatte seine Fans zuletzt in Sorge versetzt. Anfang Oktober hatte er auf Instagram ein Video veröffentlicht, das er nur kurze Zeit später wieder gelöscht hatte – viele Fans wunderten sich, was wohl dahintersteckte. Nur einen Tag danach meldete sich der Sänger persönlich zu Wort und gab Entwarnung. Seine Fans müssten sich keine Sorgen um ihn machen, stellte er klar. Schwierige Phasen seien für ihn nichts Neues, sondern begleiteten ihn bereits sein ganzes Leben. Dabei verfolge er stets ein Mantra, das ihm immer wieder neue Kraft gebe: "Hinfallen, aufstehen, weitermachen."

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IMAGO / Future Image Nino de Angelo, Sänger

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ActionPress Nino de Angelo im August 2017 in Bruchhausen Vilsen

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IMAGO / Future Image Nino de Angelo, 2025