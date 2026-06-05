Jason Sudeikis gesteht Dating-Frust nach Olivia Wilde

Fast sechs Jahre nach seiner Trennung von Olivia Wilde (42) hat Jason Sudeikis (50) klargestellt, dass er derzeit Single ist – und offen über seine Gefühle rund ums Daten gesprochen. In der Podcast-Episode vom 2. Juni von "Friends Keep Secrets" erklärte der 50-jährige Schauspieler, dass er aktuell keine Lust verspürt, mehrere Menschen gleichzeitig zu daten. "Ich bin nicht an einem Punkt in meinem Leben, an dem es sich gut oder erfüllend anfühlt, mehrere Menschen gleichzeitig zu daten", sagte der "Ted Lasso"-Star im Podcast. "Das fühlt sich einschüchternd und überwältigend an."

Ein wesentlicher Grund dafür sind seine zwei Kinder Otis, 12, und Daisy, 9, die er mit Olivia gemeinsam hat. "Wen auch immer ich date – sie stehen nie an erster Stelle auf dem Besetzungszettel, wie man in der Filmbranche sagen würde", erklärte Jason. "Die Kinder sind es." Außerdem betonte er, dass er mit zunehmendem Alter zunächst auf sich selbst achten müsse: "Oh Gott, ich muss dafür sorgen, dass mein eigener Becher voll ist, damit andere etwas abbekommen." Weitere Kinder schließt er dennoch nicht aus – vor allem dann, wenn er sich erneut verlieben würde.

Jason und Olivia hatten sich nach einer mehr als siebenjährigen Verlobung im November 2020 getrennt. In einem GQ-Interview im Jahr 2021 verriet er, wie er mit der Situation umging: "In einem Jahr werde ich besser verstehen, warum das so war, in zwei Jahren noch besser, und in fünf Jahren noch mehr – und es wird sich von einem Buch in meinem Leben zu einem Kapitel, einem Absatz, einer Zeile, einem Wort, einer Zeichnung wandeln." Nach der Trennung war er von 2021 bis 2022 mit seiner "Ted Lasso"-Kollegin Keeley Hazell (39) liiert und wurde 2024 mit Elsie Hewitt (30) in Verbindung gebracht.

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Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Dezember 2019

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Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler