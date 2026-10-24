Ging Verführerin zu weit? Temptation-Micha spricht Klartext

Bei Temptation Island VIP wird Michas Treue derzeit auf eine harte Probe gestellt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Gloria Schwesinger (34) stellt er sich dem Treuetest in der aktuellen Staffel – und sorgte bereits in Folge zwei mit seiner Annäherung an Verführerin Angelina für Gesprächsstoff. Nach der Ausstrahlung meldete sich der Reality-TV-Kandidat auf Instagram zu Wort und schilderte im Rahmen einer Fragerunde seine Sicht auf die gezeigten Szenen. Ein Follower wollte wissen, ob einige der Singlefrauen mit ihren Sprüchen nicht zu weit gingen. Micha räumte daraufhin ein, dass ihn das Auftreten der Verführerinnen in der Männervilla zunächst überfordert habe. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich in dem Moment schon etwas überfordert war, weil ich nicht damit gerechnet hatte, wie offensiv manche Verführerinnen an die Sache rangehen", erklärte er seiner Community.

Dass es zu den Aufgaben der Singles gehört, die vergebenen Kandidaten zu verführen, stellt Micha dabei gar nicht infrage. Mit der Art und Weise, wie manche Verführerinnen dabei vorgehen, ist er allerdings nicht ganz einverstanden. "Ich persönlich finde aber, dass man das durchaus auch mit etwas mehr Stil machen kann. Das darf natürlich jeder anders sehen", schrieb er. Als besonders schlimm habe er die Situation jedoch nicht empfunden. Stattdessen habe er sich seinen Teil gedacht und die Sprüche mit Humor genommen. Da er selbst ein "kleiner Dummschwätzer" sei, habe er die Kommentare lieber gekontert, anstatt ein Drama daraus zu machen. Im Nachhinein sieht er sein Verhalten allerdings auch kritisch: "Natürlich hätte ich auch eine klare Grenze ziehen können. Rückblickend betrachtet wäre das vielleicht sogar besser gewesen, gerade weil manche Situationen im Fernsehen noch mal ganz anders wirken."

Schon in Folge zwei zeichnete sich ab, dass Angelina ganz Michas Geschmack entsprach. Sowohl optisch als auch charakterlich schien die Singlefrau den ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer anzusprechen. Bei einem Gespräch mit ihr fiel es ihm nach eigener Aussage sogar schwer, ihrem Blick standzuhalten. Die Begegnung sorgte entsprechend für eine angespannte Atmosphäre in der Männervilla. Bei Gloria kamen die Annäherungsversuche dagegen alles andere als gut an. Auf Instagram machte sie deutlich, wie wenig sie von den Gesprächen zwischen ihrem Partner und der Verführerin hielt: "Klasse, Stil und Niveau habe ich in diesen Gesprächen ebenfalls vergebens gesucht. Ich hab mich ehrlich gesagt fremdgeschämt." Besonders unangenehm seien für sie die anzüglichen Bemerkungen über das Bügeln und Eincremen von Michas Intimbereich gewesen. Ihrer Ansicht nach habe Angelina mit ihrem provokanten Auftreten die Grenzen zwischen Flirten und Vulgarität überschritten.

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island VIP"

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RTL Angelina, "Temptation Island VIP"-Verführerin

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, April 2026