Royale Premiere: Prinz William überrascht in TV-Talkshow

Prinz William (44) hat Fernsehgeschichte geschrieben: Als erster aktiver Angehöriger der britischen Königsfamilie war der Thronfolger in der BBC-One-Sendung "The Graham Norton Show" zu Gast. Gastgeber Graham Norton hatte dem ahnungslosen Studiopublikum zuvor lediglich erklärt, die Ausgabe drehe sich um den Earthshot Prize. William nahm anschließend neben Cate Blanchett (57), Robert Irwin (22) und Hannah Waddingham (52) auf dem berühmten roten Sofa Platz. Gemeinsam sprachen die Gäste über den Umweltpreis, den William im Jahr 2020 ins Leben gerufen hatte.

Auch die anderen Gäste waren nicht zufällig Teil der besonderen Talkrunde: Cate gehört dem Preisrat des Earthshot Prize an, Robert ist globaler Botschafter der Initiative und Hannah moderierte im Jahr 2023 die Verleihung in Singapur. Jedes Jahr werden fünf Gewinner ausgezeichnet, deren Ideen zum Schutz der Umwelt beitragen sollen. In "The Graham Norton Show" erklärte William, dass weder eine einzelne Person noch eine Initiative die ökologischen Herausforderungen allein lösen könne. Deshalb komme es auf internationale Zusammenarbeit an. Cate beschrieb den Preis in der Sendung als ein "Bündel von Lösungen, die sich gegenseitig ergänzen."

Abseits des Umweltthemas plauderte William aber auch aus dem Nähkästchen. Unter anderem schwärmte er von der Show "The Celebrity Traitors": "Ich liebe es, und meine Familie auch. Charlotte und Louis sind von der Sendung besessen. Sie ist wirklich sehr gut." Auch eine Begegnung mit Teilnehmer Ross Kemp sorgte für Heiterkeit. William habe ihn nach der ersten Folge berührt, um dessen Reaktion zu testen. "Es stellte sich heraus, dass er sich sehr leicht erschreckt!", scherzte der Royal. Vor ihm saß zwar auch schon Sarah Ferguson (67) auf Grahams rotem Sofa, allerdings nicht als aktive Royal. Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) besuchten erst nach ihrem Rückzug als arbeitende Royals im Jahr 2020 mehrere US-Talkshows.

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Imago Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London

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Getty Images Bei einem Besuch in Princetown spricht Prinz William über den neuen Princetown Community Fund

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Imago Prinz William bei einem Besuch der Royal Cornwall Show