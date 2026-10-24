Thema Gaby? Sex geht bei Oliver Pocher "nur mit Herz"

In der neuesten Folge seines Podcasts zeigt sich Oliver Pocher (48) ehrlich wie immer, doch Genaueres verraten, möchte der Entertainer dennoch nicht. Er und sein Freund und "Patchwork Boys"-Co-Star Pietro Lombardi (34) kommen auf die aktuellen Spekulationen um Olli und Realitystar Gabriela Alves zu sprechen. Die zwei sollen miteinander intim geworden sein. Genau wie seine Fans will auch Pietro wissen, was an der Sache dran ist – Olli will öffentlich aber keine direkte Antwort geben und amüsiert sich stattdessen darüber, wie viele Turteleien ihm in der Vergangenheit bereits ohne jegliche Beweise nachgesagt wurden. Ohne sich eindeutiger zum Thema zu äußern, stellt Olli aber eine Sache klar: Aktuell befinde er sich in einer Phase, in der er mit einer Frau nur körperlich intim werden könne, wenn auch schon Gefühle im Spiel seien.

"Das kennst du ja auch. Je nachdem, welche Phase du hast. Jetzt kannst du dir das nicht vorstellen", sagt er zu Pietro, aber: "Bei mir ist es auch ein langer, langer Weg zum Geschlechtsverkehr. Ohne Herz kann ich das nicht. Das ist bei mir miteinander verbunden. Herz, Erektion. Ist da kein Herz, passiert nichts bei mir. Ist echt traurig. Ich habe es öfter versucht. No Chance", gibt der 48-Jährige zu verstehen. Ob er damit Weiteres zum vermuteten Techtelmechtel mit Gaby andeuten wollte, ist nicht ganz schlüssig, denn weiter ins Detail geht er bei dem Thema – und generell bei den Themen Liebe und Beziehung – nicht. "Wenn ich in einer Beziehung bin, wird es die Öffentlichkeit als Allerletztes erfahren", meint Olli.

Was das Thema Beziehung angeht, hat auch Pietro etwas zu sagen: Er äußert sich zum Beziehungsstatus zwischen ihm und Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30), über den auch hin und wieder Gerüchte kursieren. "Wir verstehen uns super und haben eine schöne Zeit zusammen", erklärt Pietro. In welcher Verbindung sei dabei irrelevant. Wenn sie meinen, irgendwann mal wieder zusammenkommen zu wollen, dann machen sie das eben, aber "aktuell sind wir es nicht", betont der Sänger. Im gleichen Moment gibt er zu, dass auch noch Gefühle im Raum stehen: "Natürlich, klar." "Wenn da keine Gefühle wären... ", beginnt er seinen nächsten Satz, doch Olli unterbricht.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn Schänke auf dem Oktoberfest 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Gabby Alves, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi und Oliver Pocher beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in Bonn

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025