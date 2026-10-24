Marwin Klute und Francesca machen jetzt zusammen OnlyFans

Marwin Klute (29) und Francesca Morgese sind nicht nur privat ein Paar – jetzt gehen die beiden Realitystars auch beruflich gemeinsame Wege. Auf der Erotikplattform OnlyFans haben die zwei einen gemeinsamen Account eröffnet. Das bestätigte Marwin selbst in einer Fragerunde auf Instagram. Dort wollte ein Fan von ihm wissen, ob er und seine Partnerin künftig zusammen auf der Plattform aktiv sein werden. Der Reality-TV-Star hielt sich mit seiner Antwort nicht lange auf: "Ja, wir haben jetzt auch einen gemeinsamen Account", stellte er klar. Damit erweitert das Paar seine bisherige Tätigkeit auf OnlyFans um ein gemeinsames Angebot. Die Neuigkeit kommt nur kurze Zeit, nachdem Marwin und Francesca ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Rund um das Finale von Promi Big Brother ließen die TV-Bekanntheiten ihre Fans wissen, dass sie offiziell zusammen sind. Zuvor hatten sie ihre Liebe mehrere Monate lang aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Neu ist das Geschäftsmodell für beide allerdings nicht: Getrennt voneinander waren Marwin und Francesca bereits auf der Plattform unterwegs – und das äußerst erfolgreich. Gegenüber Bild hatte der Realitystar vor einigen Monaten erklärt, dass er über OnlyFans monatlich knapp 100.000 Euro einnehme. Seine Partnerin legte bei "Promi Big Brother" sogar noch eine Schippe drauf. Dort sprach sie von Einnahmen von bis zu 480.000 Euro pro Monat. Nun bündeln die beiden Realitystars ihre Aktivitäten offenbar zusätzlich auf einem gemeinsamen Profil. Wie genau das neue Projekt aussieht, bleibt vorerst jedoch offen. Aus Marwins kurzer Antwort in der Fragerunde geht weder hervor, welche Inhalte das Paar dort anbietet, noch wann der Account online gegangen ist. Auch weitere Einzelheiten zu der Zusammenarbeit teilten Marwin und Francesca bislang nicht mit.

Kennengelernt hatten sich Marwin und Francesca bei Are You The One – Reality Stars in Love. Zwischen den beiden funkte es vor laufenden Kameras, doch ihre Annäherung verlief alles andere als reibungslos. Neben schönen Momenten gab es auch Tränen und einige Höhen und Tiefen. Am Ende verließen sie die Datingshow dennoch Hand in Hand. Beim späteren Wiedersehen bestätigten die beiden dann, dass aus ihrem Flirt tatsächlich eine feste Beziehung geworden war. Bis die Öffentlichkeit davon erfuhr, verging allerdings einige Zeit: Insgesamt hielten Marwin und Francesca ihre Liebe rund sechs Monate lang geheim. Erst nach der Ausstrahlung des "Promi Big Brother"-Finales zeigten sie sich öffentlich zusammen.

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marwin Klute