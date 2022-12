Zögerlich: So oft hat Joe Biden um Jills Hand angehalten!

Joe Biden (80) ist hartnäckig geblieben. Der US-Präsident und seine Frau Jill Biden (71) gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben: Sie schritten 1977 vor den Traualtar und schworen sich die ewige Liebe. Und das, obwohl sich die Lehrerin offenbar anfangs nicht sicher mit dem Politiker war: Joe verriet nun, dass er seiner Liebsten fünfmal einen Antrag gemacht hatte, bis sie endlich "Ja" gesagt hat!

Der Präsident der USA hat sich nicht von seiner Entscheidung abbringen lassen, Jill heiraten zu wollen. Auf den Gedanken hatten ihn seine beiden Söhne aus erster Ehe gebracht, denen viel an der Lehrerin lag. Das hatte sich der 80-Jährige zu Herzen genommen – allerdings waren fünf Anträge notwendig, bis die US-Amerikanerin einer Hochzeit endlich zugestimmt hat. "Ich sagte zu ihr: 'Ich frage dich nur ein weiteres Mal […], aber wenn du Nein sagst, dann verstehe ich das, aber dann war's das auch mit uns", plauderte er in einem Interview mit der Schauspielerin Drew Barrymore (47) in ihrer "The Drew Barrymore Show" aus. Daraufhin habe die 71-Jährige endlich eingewilligt.

Nach dem Tod seiner ersten Frau und seiner Tochter Naomi im Jahr 1972 hatte Joe gedacht, nie wieder lieben zu können. Als ihn jedoch sein Bruder auf ein Blind Date mit Jill geschickt hatte, habe er gewusst, dass er mit ihr sein restliches Leben verbringen wolle. Als Drew ihn daraufhin fragte, ob er an die Liebe auf den ersten Blick glaube, antwortete er: "Ja, ich habe mich zweimal in meinem Leben verliebt und beide Male habe ich es gleich gewusst."

Getty Images Joe Biden, US-Präsident

Getty Images Joe und Jill Biden im August 2008

Getty Images Joe Biden im März 2019

