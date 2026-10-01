Wieder wohlauf: Ashley Biden musste ins Krankenhaus

Ashley Biden (45) hat ihre Fans mit einem unerwarteten Gesundheitsupdate überrascht. Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden (83) teilte auf Instagram einen Schnappschuss, der sie im Krankenhaus zeigt. Darauf liegt sie lächelnd in einem Krankenhauskittel im Bett, an ihrem Körper sind mehrere Kabel zu erkennen. Den Grund für ihre medizinische Behandlung ließ die Sozialarbeiterin und Aktivistin offen. Zugleich gab sie ihrer Community Entwarnung: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Beitrags hatte sie die Behandlung bereits beendet und erholte sich zunehmend. "Mir geht's gut", versicherte Ashley ihren Followern online. Und weiter schrieb sie: "Vorsicht ist besser als Nachsicht." Nähere Details zu ihrem Zustand oder zur Dauer des Klinikaufenthalts behielt sie für sich.

Den Umständen zum Trotz wirkte die Tochter des Politikers in ihrem Beitrag durchaus zuversichtlich. Zu dem Krankenhausfoto schrieb sie auf Instagram schlicht: "Was für ein verdammter Tag." Als musikalische Untermalung wählte sie den Song "Let It All Work Out" von Lil Wayne (44). Nur wenige Tage nach ihrer Mitteilung in den sozialen Medien, dass sie nach einer schwierigen Phase ihre Freude am Leben wiederentdeckt habe, veröffentlichte Ashley die Aufnahme. Neben ihrer eigenen Gesundheit beschäftigt sie derzeit insbesondere die schwere Erkrankung ihres Vaters. Bei Joe Biden war im Mai 2025 eine aggressive Form von Prostatakrebs diagnostiziert worden. Der Tumor befand sich bereits im vierten Stadium und hatte Metastasen gebildet. Seitdem begleitet die Familie den früheren Präsidenten durch seine Behandlung.

Auch privat lagen turbulente Monate hinter Ashley: Im August 2025 reichte sie nach 13 Ehejahren die Scheidung von ihrem Mann Dr. Howard Krein ein. Auf Instagram sprach sie damals von einem neuen Leben, neuen Anfängen und neuen Grenzen. Den Sommer 2025 hatte sie zuvor als eine der härtesten Phasen ihres Lebens bezeichnet und dabei auch persönliche Bilder von gemeinsamen Momenten mit ihrem Vater veröffentlicht. Nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, zeigte sie in den sozialen Medien, wie eng die Verbindung zwischen den beiden ist: "Es gibt keinen sichereren Ort als in den Armen meines Vaters. Der stärkste Kämpfer, den ich kenne: der beste Kämpfer, den es je gab. Ich werde bei all dem an seiner Seite sein. So wie er jeden einzelnen Tag meines Lebens an meiner Seite war." Im September 2026 erklärte Joe, dass die Strahlentherapie vom vergangenen Herbst die gewünschte Wirkung gezeigt habe. Er befinde sich weiterhin in medizinischer Betreuung und beschäftige sich unter anderem mit der Fertigstellung seiner Memoiren.

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Getty Images Ashley Biden, 2024

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Getty Images Joe Biden und Ashley Biden, 2024

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Imago Ashley Biden und Howard Krein, Hochzeit Juni 2012