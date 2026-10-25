Ein Traum führte Jenna Bush Hager zu ihrem Ehemann

Ein nächtlicher Traum hat das Leben von Jenna Bush Hager (44) in eine völlig neue Richtung gelenkt. In der aktuellen Ausgabe von "Today with Jenna & Sheinelle" erzählte die Moderatorin, dass sie nach ihrem Collegeabschluss eigentlich ganz andere Pläne hatte: Sie wollte als Lehrerin in New York arbeiten. Doch dann träumte sie von ihrem Vater George W. Bush – und spürte plötzlich den dringenden Wunsch, ihn im Herbst 2004 bei seiner Kampagne zur Wiederwahl als US-Präsident zu unterstützen. Die damals 23-Jährige zog deshalb nach Washington, D.C. Dort begegnete sie Henry Hager, der mit 26 Jahren für ihren Vater arbeitete. Aus dem beruflichen Kontakt wurde schließlich die große Liebe. Ohne den Traum und ihren spontanen Sinneswandel hätten sich die beiden womöglich nie kennengelernt. Welche weitreichenden Folgen diese eine Entscheidung für ihr Privatleben hatte, ist Jenna heute sehr bewusst. Mit Blick auf ihre Familie betonte sie in der Sendung: "Ich hätte meine drei Kinder nicht bekommen."

Hinter dem Entschluss steckte aber auch ein großes Maß an Dankbarkeit. "Er hatte alles für Barbara und mich getan. Und wir hatten nicht eine einzige Sache getan. Also machte ich meinen Collegeabschluss, rief ihn an und sagte: 'Ich möchte einfach den Herbst damit verbringen, für dich Wahlkampf zu machen'", schilderte sie in der Show. Ihr Vater sei von diesem Anruf regelrecht "schockiert" gewesen – schließlich hatten sie und ihre Zwillingsschwester Barbara Bush sich zuvor kaum für seine politische Arbeit interessiert. "Wir waren nicht einmal zu dem absoluten Minimum erschienen", gab die Moderatorin lachend zu. Der damals 26-jährige Henry war die Belohnung für diesen Einsatz: 2008 heirateten die beiden, inzwischen sind sie Eltern von drei Kindern – Mila ist 13, Poppy elf und Hal sieben. Ins Plaudern kam Jenna übrigens durch ein Gespräch mit TV-Köchin Ina Garten über sogenannte "Sliding-Doors-Momente", also kleine Wendepunkte mit großer Wirkung.

Über ihre Familie und den Einfluss ihres Vaters spricht Jenna ohnehin regelmäßig sehr offen. Erst kürzlich erinnerte sie sich an eine Begebenheit aus ihrer Kindheit: In einer Erinnerungsbox von George entdeckte sie damals einen alten Zeitungsausschnitt, in dem eine geplante Hochzeit ihres Vaters mit einer anderen Frau angekündigt wurde – also aus einer Zeit vor seiner Beziehung zu Jennas Mutter Laura Bush. Als Drittklässlerin habe sie der Fund völlig überfordert, sie weinte und bezog die Geschichte prompt auf sich selbst. An Henry schätzt die Moderatorin dagegen vor allem seine unterstützende und offene Art. Der frühere Eagle Scout hat sie unter anderem für das gemeinsame Wandern begeistert. Beide hätten zudem Lust, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam Neues auszuprobieren – ein Ergebnis, das für einen einzigen Traum gar nicht so schlecht ist.

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Getty Images Jenna Bush Hager beim Tribeca Festival 2026 im BMCC Theater in New York City

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Getty Images Jenna Bush Hager und Henry Hager in New York

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Getty Images Barbara Bush, Laura Bush, Jenna Bush Hager, Henry Hager und George W. Bush im Jahr 2008