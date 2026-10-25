17 Absagen von Paris Hilton machen Kim Kardashian wütend

Dicke Luft zwischen Kim Kardashian (46) und Paris Hilton (45): Auslöser ist Kims autorisierte Biografie. Autor Jonathan Van Meter wollte dafür eigentlich auch mit Paris sprechen. Wie er gegenüber The Hollywood Reporter erzählt, kam das Gespräch aber nie zustande. Andere Prominente konnte Kim laut Van Meter einfach selbst anschreiben. Bei Paris lief dagegen jede Anfrage über ihr Team und ihre Assistentin. Als der Autor Kim von der Absagenserie berichtete, habe sie heftig reagiert: Sie sei "so wütend" gewesen. Warum Paris die Verabredung immer wieder platzen ließ, weiß bis heute niemand.

Van Meter beschreibt den Ablauf sehr genau: "Ich schickte Fragen, nahm Kontakt zu Paris' Assistentin auf, und dann wurde das Interview innerhalb von etwa vier Monaten 17-mal abgesagt." Die Serie der Absagen fand er am Ende reizvoller als alles, was Paris ihm in einem Gespräch hätte erzählen können. Kims scharfe Reaktion deutet er als Hinweis auf einen länger zurückliegenden Zwist der beiden Realitystars. Gegenüber The Hollywood Reporter sagte er: "Es schien, als würde das eine alte Verstimmung zwischen ihnen wieder aufrühren. Die Schöpfung wendet sich gegen die Schöpferin." Eine Erklärung von Paris oder ihrem Umfeld gibt es bisher nicht. Ob Terminprobleme dahinterstecken oder etwas ganz anderes, bleibt ungeklärt.

Das Buch heißt vollständig "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" und zeichnet nicht bloß Kims berufliche Laufbahn nach, sondern gewährt auch viele private Einblicke. Darin erinnert sie sich etwa an ihre erste Schwangerschaft im Jahr 2012. Der positive Test habe sie damals zunächst überfordert, so die Ex-Frau von Kanye West (49). Eine Woche lang zog sie sich zurück, um in Ruhe nachzudenken, dann entschieden sich beide gemeinsam für das Baby. Am 15. Juni 2013 kam Tochter North West (13) zur Welt. Mittlerweile hat Kim vier Kinder.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Paris Hilton

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Getty Images Paris Hilton bei der Schlussglocke der New York Stock Exchange zum International Women’s Day in New York, März 2026

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Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025