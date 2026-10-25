Ray Nicholson stürzt am Set und muss unters Messer

Für Ray Nicholson (34) gingen die Dreharbeiten zu "The Mosquito Bowl" mit einer schmerzhaften Verletzung einher. Der Schauspieler stürzte bei einer gemeinsamen Szene mit seinem Co-Star Tom Francis in einem Steinbruch. Zuerst habe Ray beim Laufen lediglich ein komisches Gefühl bemerkt, kurz darauf soll sein Knie taub geworden sein. Obwohl er während der Aufnahmen Schutzausrüstung trug, offenbarten sich nach und nach die Folgen des Unfalls: An seinem Knie klaffte eine tiefe, kraterartige Wunde. Gegenüber dem People-Magazine beschrieb der Darsteller den schlimmen Anblick: "Ich sah, dass da ein Loch war, wie ein Krater. Es sah aus wie eine Delle in meinem Knie." Die Wunde hatte demnach nichts mehr mit einer harmlosen Verletzung zu tun. Besonders bitter war der Zeitpunkt des Sturzes, denn am folgenden Tag sollte eine Szene entstehen, die unter anderem als wichtigste Sequenz des gesamten Films gehandelt wurde.

Doch die Gesundheit ging vor: Statt für diese wichtigen Aufnahmen direkt wieder vor die Kamera zu treten, musste sich Ray zunächst ärztlich behandeln lassen. Bereits am nächsten Tag folgte ein operativer Eingriff. "Am nächsten Tag wurde ich komplett operiert. Sie mussten mein Knie säubern", erklärte der Schauspieler. Eine ausgiebige Regenerationsphase nahm er sich jedoch nicht: Nur einen Tag später kehrte Ray ans Set zurück und spielte seine Rolle weiter, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch deutlich humpelte. Über den folgenschweren Zwischenfall sprach der Schauspieler bei einer AFI-Vorführung des Films. Zur Premiere erschien er zusammen mit seinen Co-Stars Bill Skarsgård (36), Tom Francis und Nicholas Galitzine (32). Im Kino ist der Film ab dem 30. Oktober zu sehen. Wer das Drama jedoch zu Hause anschauen möchte, muss sich nur ein bisschen länger gedulden: Ab dem 25. November wird "The Mosquito Bowl" auch bei Netflix verfügbar sein.

"The Mosquito Bowl" ist in der Zeit nach dem Angriff auf Pearl Harbor angesiedelt. Im Fokus stehen vier gefeierte Collegefootballstars, die ihren sportlichen Ruhm hinter sich lassen und sich den US-Marines anschließen. Während die Männer auf die bevorstehende Invasion der japanischen Insel Okinawa vorbereitet werden, kommt es zu einem Footballspiel der besonderen Art: Darin treten einige der besten Spieler ihrer Epoche gegeneinander an. Das Kriegsdrama verbindet damit die Geschichte der Sportler mit ihrem lebensgefährlichen Einsatz als Marines. Abseits seines Arbeitsunfalls zeigte Ray vor Kurzem in einem Interview auch eine andere persönliche Seite: Und zwar schilderte der Schauspieler, wie es war, im Schatten der Hollywoodlegende und seines Vaters Jack Nicholson (89) aufzuwachsen.

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BFA Ray Nicholson bei einem Celebrity Abendessen von Chanel

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Getty Images Ray Nicholson bei der Premiere von "Smile 2" in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jim Gray, Jack Nicholson und Ray Nicholson im Mai 2023

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