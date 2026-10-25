Linda Perry entdeckte aggressiven Brustkrebs durch Zufall

Eigentlich wollte Linda Perry (61) sich nur einen lang ersehnten Wunsch erfüllen: Die Musikerin unterzog sich einer Brustverkleinerung, über die sie bereits seit Jahren nachgedacht hatte. Dass dieser Eingriff ihr Leben retten würde, wusste sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie sie nun im Podcast "Off The Record" schilderte, untersuchten die Mediziner bei der Operation das Gewebe – und stießen dabei auf einen sehr frühen, doch aggressiven Tumor. Von der Diagnose erfuhr die Sängerin erst nach dem Aufwachen durch ihre Ärztin. "Alles ist großartig gelaufen, aber ... Sie haben triple-negativen Krebs, und wir haben ihn bei Ihrer Biopsie gefunden. Es ist noch sehr früh, aber er ist da", habe diese ihr mitgeteilt. Anschließend stellten die Ärzte sie vor die Wahl: entweder eine Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung oder eine doppelte Mastektomie. Ohne zu zögern entschied sich Linda für die Entfernung beider Brüste.

Den entdeckten Krebs hätten die Ärzte laut Linda als "sehr, sehr schnell" und "aggressiv" beschrieben. Genau deshalb sei es so entscheidend gewesen, dass der Tumor überhaupt in einem derart frühen Stadium auffiel. Zum Zeitpunkt der Diagnose habe sie sich rundum gesund gefühlt, erklärte Linda weiter. Sie rauche nicht, trinke keinen Alkohol und verzichte sogar auf Koffein. Über ihre schnelle und klare Entscheidung sprach die Musikerin ganz offen: "Für mich war das sonnenklar. Ich war schon auf halbem Weg. Nehmt sie ab. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht. Ich dachte nur: Weg damit. Mir geht es gut. Wann können wir loslegen?" Seit dem Eingriff sei sie krebsfrei.

Dass der Tumor trotzdem so früh entdeckt wurde, führt sie auf höhere Mächte zurück. Denn aufgrund der Angst vor der Narkose zögerte sie den ursprünglichen OP-Termin lange hinaus. "Also Engel, Engel überall um mich herum. Mein ganzes Leben lang", betonte sie im Gespräch. Abseits vom schicksalhaften Eingriff sprach Linda letztens über eine berufliche Fehlentscheidung, die sie fast getroffen hätte: Sie verriet in der "Zach Sang Show", dass sie den Song "Beautiful" fast jemand anderem anstelle der Sängerin Christina Aguilera (45) gegeben hätte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Perry im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Perry und Sara Gilbert

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Perry, Musikerin