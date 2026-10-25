So geht's für schwangere Iris Mareike Steen bei GZSZ weiter

Iris Mareike Steen (34) erwartet ihr allererstes Kind – und legt deshalb bei GZSZ eine Pause ein. Ihre Rolle Lilly Seefeld wird den Berliner Kolle-Kiez allerdings erst in einigen Monaten verlassen. Zuvor wartet auf die Serienärztin noch eine größere, packende Handlung, wie RTL bekannt gab. Genaue Details dazu, was Lilly erlebt und warum sie Berlin letztlich den Rücken kehrt, hält der Sender bislang zurück – die Geschichte befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Vor der Kamera steht die Schauspielerin bis auf Weiteres ganz regulär. "Im Moment drehe ich weiterhin ganz normal – nur langfristig wohl mit neuer Kleidung – und Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden", erklärte die Schauspielerin gegenüber dem Sender. Voraussichtlich bis ins Frühjahr 2027 hinein soll die 34-Jährige noch auf den Bildschirmen zu sehen sein.

Zuletzt stand bei Lilly ein Rückfall in ihre Bulimie im Mittelpunkt. Danach war es um die Serienfigur deutlich ruhiger geworden. Mit dem angekündigten Handlungsstrang soll sie nun vor ihrem zeitweiligen Abschied wieder stärker ins Zentrum des Geschehens rücken. Ein endgültiges Aus für die Ärztin ist dabei nicht geplant: Nach ihrer Babypause soll Iris zur RTL-Serie zurückkehren. Die Produktion muss unterdessen gleich vorübergehend auf zwei Gesichter verzichten. Auch ihre Kollegin Chryssanthi Kavazi (37) erwartet derzeit Nachwuchs. Die Laura-Darstellerin ist mit ihrem dritten Kind schwanger und soll nach ihrer eigenen Auszeit ebenfalls wieder Teil der Daily werden. Für Iris bedeutet die kommende Zeit zunächst also Dreharbeiten mit wachsendem Babybauch, ehe sie Anfang 2027 nach und nach kürzertritt. Wann genau Lillys letzte Folge vor der Pause ausgestrahlt wird und wie lange die Schauspielerin dem Set fernbleibt, steht bislang noch nicht fest.

Für Iris und ihren Ehemann Kevin ist es das erste gemeinsame Kind. Ihre Schwangerschaft hatte die Schauspielerin mit einem persönlichen Reel auf Instagram öffentlich gemacht. Dass die Neuigkeit nun raus ist, sorgt bei ihr für Erleichterung. "Ich fühle mich irgendwie ziemlich befreit, weil es natürlich seit Wochen ein so wichtiges Thema für mich ist und mich unglaublich viel beschäftigt – das zu verheimlichen und inzwischen auch zu verstecken, fiel mir nicht leicht", verriet sie RTL. Besonders bewegt habe sie ein ganz bestimmter Moment: "Das erste Mal den Herzschlag zu hören, war unbeschreiblich. Das war der Moment, in dem ich das erste Mal dachte: 'Wow, ich trage da wirklich einen kleinen, wahnsinnig wertvollen Menschen in mir.'" Beruflich ist Iris bereits seit 2010 fest mit GZSZ verbunden. Seitdem verkörpert sie Lilly Seefeld und gehört seit vielen Jahren zum Stammpersonal der erfolgreichen RTL-Serie.

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Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Oktober 2026

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi, September 2026

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RTL / Anna Riedel GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen