Jenna Bush weinte wegen geheimer Verlobung ihres Vaters

Ein alter Zeitungsausschnitt brachte Jenna Bush-Hager (44) als Kind komplett aus dem Konzept. In der Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" erinnert sich die Moderatorin an einen Fund in einer Erinnerungsbox ihres Vaters George W. Bush (80): eine Hochzeitsanzeige, auf der allerdings nicht ihre Mutter Laura Bush abgebildet war. Die Entdeckung traf sie damals völlig unvorbereitet. "Ich fing an zu weinen und bezog es auf mich selbst. So, wie es eine Drittklässlerin eben macht", schildert sie ihre Reaktion in der Sendung.

Ihr Vater habe die Sache deutlich nüchterner gesehen und der aufgelösten Tochter nur knapp erklärt: "Oh ja, ich war verlobt." Bei der früheren Verlobten handelt es sich um Georges Collegeliebe Cathryn Lee Wolfman. Die beiden kamen zusammen, als er an der Yale University studierte und sie an der Rice University eingeschrieben war. 1967 machte er ihr einen Heiratsantrag. Ein Porträt von Vanity Fair zeichnete im Jahr 2000 ein Bild der einstigen Verlobten: Cathryn wurde darin als lebenslustige Cheerleaderin und ausgezeichnete Studentin beschrieben, die sich für Politik überhaupt nicht interessierte.

Georges Büro bestätigte 1999, dass das Paar während seines dritten Studienjahres "kurzzeitig" verlobt gewesen sei – einen konkreten Grund für die abgesagte Hochzeit nannte es allerdings nicht. Dem Bericht zufolge scheiterte die Beziehung schlicht an den vollen Terminkalendern des jungen Paares. Nach dem College soll Cathryn demnach für die CIA gearbeitet haben. Georges Liebesleben nahm wenig später eine andere Wendung: Zehn Jahre nach dem Antrag an seine Collegeliebe gab er im November 1977 Laura das Jawort. Vier Jahre nach der Hochzeit wurde das Paar Eltern von Zwillingstöchtern – Jenna und ihre Schwester Barbara Bush kamen zur Welt.

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Getty Images Jenna Bush Hager beim Tribeca Festival 2026 im BMCC Theater in New York City

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Getty Images Jenna Bush-Hager und George W. Bush beim National Book Festival Gala Dinner 2008

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Getty Images Barbara Bush, Laura Bush, Jenna Bush Hager, Henry Hager und George W. Bush im Jahr 2008