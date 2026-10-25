Hoppla: Königin Letizia rutscht während Royal-Termin aus

Schreckmoment bei einem Royal-Termin im nordspanischen Llanes! Königin Letizia (54) besichtigte dort am Samstag gemeinsam mit ihrer Familie ein Fischerboot – und rutschte an Bord plötzlich aus. Die spanische Königin fiel auf das Deck. Aufnahmen, die HOLA! vorliegen, zeigen, wie mehrere Begleiter sofort zu der 54-Jährigen eilten. Unterstützung brauchte sie am Ende allerdings nicht: Letizia richtete sich ohne fremde Hilfe wieder auf und setzte den Termin fort. Gemeinsam mit ihrem Ehemann König Felipe (58) und den Töchtern Prinzessin Leonor (20) und Prinzessin Sofía (19) war die Königin für einen besonderen Familienauftritt angereist. Anlass des seltenen Auftritts zu viert war die Verleihung des Preises für vorbildliche Gemeinden 2026 an die Fischergilde Santa Ana in Llanes. Zum Programm des Termins gehörte auch eine kurze Tour der vierköpfigen Königsfamilie über das Fischerboot. Dabei kam es schließlich zu dem kurzen Schreckmoment auf dem offenbar rutschigen Deck.

Dass die Royals das Boot überhaupt betreten konnten, war zuvor nicht sicher gewesen. Die See vor Llanes zeigte sich unruhig, und noch am Vortag waren hohe Wellen über das Deck des Fischerboots geschlagen. Letztlich konnte die geplante Besichtigung aber stattfinden. Für einen feierlichen Moment sorgte derweil Leonor, die bei der Veranstaltung eine Rede hielt. Die Prinzessin erinnerte laut Hello! unter anderem an die Frauen der Region, die früher mit einem sogenannten "rodiellu", einem gepolsterten Stoffring, auf dem Kopf durch die Gemeinde und über deren Grenzen hinauszogen. Die Thronfolgerin nahm außerdem Bezug auf eine historische Namensvetterin. "Angeblich tauchte hier an einem Samstag – mehr oder weniger wie diesem, aber vor über 500 Jahren – eine Namensvetterin von mir auf und war offenbar sehr angetan von dem, was sie sah", erklärte Leonor in ihrer Rede.

Der Ausflug nach Llanes folgte auf einen weiteren gemeinsamen Auftritt der vier Royals. Am Donnerstag besuchten Felipe, Letizia, Leonor und Sofía gemeinsam das 34. Konzert zu den Prinzessin-von-Asturien-Preisen in Oviedo. Dort zog vor allem Sofía die Blicke auf sich: Die 19-Jährige trug dunkelblaue Pumps und überragte in den hohen Schuhen sowohl ihre Mutter als auch ihre 20-jährige Schwester deutlich. Dass alle vier Royals zusammen auftreten, kommt derzeit nicht häufig vor. Beide Töchter gehen inzwischen ihrem Studium nach und leben dafür zeitweise an unterschiedlichen Orten. Sofía absolviert derzeit ihr zweites Studienjahr am Forward College in Paris. Leonor wiederum hat ihre dreijährige Militärausbildung abgeschlossen und ist seit September an der Universidad Carlos III de Madrid eingeschrieben. Der gemeinsame Besuch in Asturien brachte die Familie nun wieder für mehrere öffentliche Programmpunkte zusammen.

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Imago Königin Letizia besucht die Fischerbruderschaft Santa Ana de Llanes in Asturien

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Imago Königin Letizia und Kronprinzessin Leonor besuchen die Fischerbruderschaft Santa Ana de Llanes

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Imago König Felipe VI, Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía besuchen Llanes