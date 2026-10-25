William und Kate versetzten Sandra Hüller in Schockzustand

Sandra Hüller (48) hat im September bei der Premiere ihres Films "Digger" in London einen echten Fangirl-Moment erlebt. Dort traf die Schauspielerin zum ersten Mal auf Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44). Im Interview mit The Guardian verriet sie, dass sie der Monarchie eigentlich nicht viel abgewinnen kann – doch das royale Paar selbst machte einen bleibenden Eindruck auf sie: "Aber sie sind faszinierende, bemerkenswerte Persönlichkeiten." Gelassen ging die Begegnung allerdings nicht vorüber. Worüber sie mit den beiden genau gesprochen hat, kann die Deutsche nämlich gar nicht mehr sagen. Die Aufregung war schlicht zu groß: Während der Unterhaltung habe sie sich in einer Art Schockzustand befunden, schilderte sie.

Sandra würde sich am liebsten mit William und Kate noch einmal treffen und sich bei einer Tasse Tee in Ruhe mit ihnen unterhalten – dann vielleicht auch mit bleibenden Erinnerungen. Beim Premierentermin blieb dafür allerdings keine Zeit: Die Vorstellung des Prinzenpaares zog sich in die Länge, während die Zuschauer im Kinosaal darauf warteten, dass "Digger" endlich startete. Auf Fotos des Abends wirkte Sandra sichtlich angespannt. Die Gründe dafür hatte sie im Interview direkt parat: "Na ja, ich habe an die Leute im Kino gedacht, die darauf gewartet haben, dass wir den Film starten, und die nicht einfach gehen konnten. Außerdem taten mir die Füße wirklich weh."

Dabei ist die Schauspielerin schon selbst ein großer Star. Mit "Anatomie eines Falls" gelang ihr der internationale Durchbruch, für ihre Rolle wurde sie sogar für einen Oscar nominiert. Als etwas Einzigartiges sieht sich Sandra deswegen trotzdem nicht. "Es fällt mir schwer, mich selbst als etwas Besonderes zu sehen", schilderte sie im Gespräch. "Ich betrachte mich nach wie vor als Teil einer Gruppe. Das ist eigentlich das größte Lob, das ich mir selbst aussprechen kann", erklärte sie weiter. Die Teamarbeit am Set ist für sie damit wichtiger als der eigene Name auf dem Filmplakat. Die Londoner Premiere stand aber nicht nur wegen des royalen Besuchs im Fokus, sondern auch wegen des Films, über den die Kritiker offenbar kräftig diskutierten. Ihr neuer Film "Digger" hatte schon vor dem Kinostart für gemischte Reaktionen gesorgt.

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Getty Images Sandra Hüller bei der Premiere von "Zwei zu eins"

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Imago Catherine, Prinzessin von Wales, mit Jesse Plemons, Sandra Hüller und Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Digger", 2026

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" in London