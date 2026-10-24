Kein teurer Look: Königin Letizia strahlt in 80-Euro-Bluse

Königin Letizia (54) hat beim traditionellen Konzert im Vorfeld der Prinzessin-von-Asturien-Preise für einen echten Modemoment gesorgt. Am Donnerstagabend erschien die spanische Monarchin im Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe in Oviedo in einer dunkelgrünen, transparenten Bluse mit eleganten Capeärmeln. Das Besondere daran: Das Oberteil stammt nicht von einem kostspieligen Couture-Label, sondern aus der gemeinsamen Kollektion von Elie Saab und H&M. Für vergleichsweise günstige 79,99 Euro war das Modell erhältlich – mittlerweile ist es im Onlineshop des schwedischen Modekonzerns allerdings vollständig ausverkauft. Zu dem Termin erschien Letizia nicht allein: Auch König Felipe (58) und die gemeinsamen Töchter Prinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (19) waren mit dabei. Gemeinsam übernahm die vierköpfige Familie den Vorsitz bei dem Konzert, das traditionell den feierlichen Auftakt zu den renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preisen bildet.

Die transparente Chiffonbluse besticht durch einen Farbverlauf von Dunkelgrün zu Schwarz, ein Knotendetail auf Brusthöhe und elegante Dreiviertel-Capeärmel. Dazu trug die Königin eine hoch geschnittene schwarze Marlenehose von Sybilla, die sie bereits beim Konzert im vergangenen Jahr ausgeführt hatte. Auch bei den Accessoires blieb Letizia ihrem stilvollen Mix aus Eleganz und Zurückhaltung treu: Sie kombinierte eine Clutch von Felipe Varela, die ebenfalls schon zu einem früheren Anlass zum Einsatz gekommen war, mit Pumps von Magrit. Als Schmuck wählte die spanische Königin ihren Ring von Coreterno sowie lange Ohrringe von Tous. Letztere hatte sie 2022 anlässlich ihres 50. Geburtstags von der Marke geschenkt bekommen. Das traditionelle Konzert bildet jedes Jahr den Auftakt zu den Prinzessin-von-Asturien-Preisen. Die eigentliche Preisverleihung findet am Freitag um 18:30 Uhr im Teatro Campoamor in Oviedo statt.

Doch nicht nur Königin Letizia zog bei dem gemeinsamen Auftritt alle Blicke auf sich – auch ihre jüngere Tochter Sofía sorgte für Aufmerksamkeit. Die Infantin erschien in dunkelblauen Pumps mit Absatz und verzichtete damit auf die flachen Schuhe, zu denen sie sonst häufig greift. Dazu kombinierte sie ein dunkelblaues Kleid des Labels Miphai mit breiten Trägern, eckigem Ausschnitt und drei übereinanderliegenden Volants. Mit ihren hohen Schuhen überragte Sofía sowohl ihre ältere Schwester Leonor als auch ihre Mutter deutlich. Ohne Absatzschuhe soll die jüngere Königstochter rund 1,82 Meter groß sein, während Leonor auf etwa 1,75 Meter kommt. Die Prinzessin-von-Asturien-Preise werden jedes Jahr in Oviedo verliehen und zählen zu den bedeutendsten Auszeichnungen Spaniens. Für die spanische Königsfamilie gehört die Veranstaltung zu den festen Terminen im Herbst. Besonderes Augenmerk liegt dabei traditionell auch auf dem Konzert am Vorabend, bei dem die Outfits der Royals stets genau unter die Lupe genommen werden.

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Imago König Felipe VI. und Königin Letizia beim Konzert zu den Prinzessin-von-Asturien-Preisen in Oviedo

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Imago Königin Letizia beim 34. Konzert zu den Prinzessin-von-Asturien-Preisen in Oviedo

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Imago König Felipe VI., Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía beim Asturias-Awards-Konzert in Oviedo