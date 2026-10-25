Jack Nicholson (89) lebt zurückgezogen: Freunde sind besorgt

Jack Nicholson (89) zählte viele Jahre lang zu den schillerndsten Figuren Hollywoods. Inzwischen lebt der Schauspieler allerdings weitgehend zurückgezogen und zeigt sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Genau das bereitet einigen seiner langjährigen Weggefährten offenbar zunehmend Sorgen, wie der National Examiner berichtet. Viele von ihnen würden den Filmstar gern spätestens zu seinem 90. Geburtstag im April 2027 wiedersehen und mit ihm feiern. Doch manche haben ihn seit Langem nicht mehr getroffen und wissen weder, wie sein Alltag aussieht, noch, wie es um seine Gesundheit steht. Ein Insider beschrieb dem Blatt gegenüber den Kontrast zu früheren Zeiten: "Er war früher der Mittelpunkt jeder Party, deshalb fällt es den Leuten schwer zu akzeptieren, dass er sich einfach selbst verbannt hat, aber so ist Jack. Er war schon immer unberechenbar." Besuch empfange er zwar nach wie vor, allerdings nur von ausgewählten Gästen.

Angeblich habe der Oscarpreisträger seine persönlichen Grenzen klar abgesteckt. Unangekündigten Besuch wünsche er ebenso wenig wie Überredungsversuche, gemeinsam zum Mittagessen auszugehen. Seine Freunde respektierten diesen Wunsch zwar, doch weil ihnen jeder Einblick fehle, bleibe auch die Unsicherheit. "Es ist schwer, außen zu stehen und hineinzuschauen, besonders wenn er so zurückgezogen lebt. Niemand hat eine Ahnung, wie es ihm wirklich geht", fasste der Informant die Sorgen gegenüber dem National Examiner zusammen. Völlig isoliert sei Jack dem Bericht zufolge aber keineswegs: Vor allem seine Tochter Lorraine Nicholson (36) halte sich häufig bei ihm auf, auch sein Sohn Ray Nicholson (34) und weitere Familienmitglieder würden regelmäßig vorbeischauen. Sein bislang letzter öffentlicher Auftritt fand im Februar 2025 statt: Beim Jubiläumsspecial von Saturday Night Live kündigte er Adam Sandler (60) an. Laut E! News erklärte Lorraine damals, ihr Vater habe inzwischen große Vorbehalte gegen öffentliche Auftritte – es sei "ein echter Kampf" gewesen, ihn zur Teilnahme zu bewegen.

Umso begeisterter waren die Fans von einem seltenen Foto von Jack im vergangenen Jahr. Damals veröffentlichte Lorraine auf Instagram eine Bilderstrecke unter dem Motto "November to remember", unter anderem mit einem Foto, auf dem sie mit ihrem Vater und ihrem Bruder Ray posierte. Der Schnappschuss entstand offenbar rund um das Thanksgiving-Wochenende und zeigte die Familie beim besinnlichen Zusammensein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Nicholson, Februar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / lnicholson Jack Nicholson mit seinen Kindern Lorraine und Ray, 2025