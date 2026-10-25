"The Taste" startet mit überraschendem Coach-Battle

Die Jubiläumsstaffel von The Taste hat auf SAT.1 und Joyn mit einer besonderen Neuerung begonnen. Noch bevor die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen durften, mussten zunächst die Coaches an den Herd. Steffen Henssler (54), Tim Raue (52), Elif Oskan und Alexander Herrmann (55) lieferten sich ein Kochduell rund um Street- und Soul-Food, bei dem Gastjuror Nelson Müller (47) über die Kreationen entschied. Mit seinem Kebap konnte Steffen die Konkurrenz schließlich hinter sich lassen und sich einen entscheidenden Vorteil für die kommenden Castings sichern. Als Sieger erhielt er den erstmals eingeführten goldenen Buzzer, der ihm bei der Teamzusammenstellung einen besonderen Trumpf verschafft. Sollten sich mehrere Coaches für dasselbe Kochtalent entscheiden, darf Steffen den Buzzer einsetzen und die betreffende Person direkt in sein Team holen – selbst wenn die anderen Juroren ebenfalls Interesse haben.

Nach dem Duell der Coaches durften schließlich auch die Hobby- und Profiköche zeigen, was sie draufhaben. Innerhalb von 60 Minuten mussten die Kandidaten ihre Kreationen auf den berühmten Löffeln anrichten und dabei mit ungewöhnlichen Zutaten wie Lammfilet und Hühnerherz überzeugen. Einige improvisierten sogar noch kurz vor Ablauf der Zeit, bevor die Juroren ihre Entscheidungen trafen. Am Ende der ersten Casting-Woche standen die ersten acht Teammitglieder fest. Steffen sicherte sich Calvin und Tom, während Tim mit Alex und Manyedi in die nächste Runde geht. Alexander entschied sich für Hanna und Bernd, Elif holte Irfan und Elisabeth in ihr Team. Vollständig sind die Teams damit allerdings noch lange nicht: In der zweiten Casting-Woche werden die verbliebenen Plätze vergeben. Wer sich ebenfalls einen Platz sichern kann, zeigt sich am 28. Oktober 2026 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Ob und wann Steffen seinen goldenen Buzzer zum Einsatz bringt, bleibt vorerst spannend. In der Auftaktfolge hatte der TV-Koch die 23-jährige Hobbyköchin Palesa aus Ulm zunächst nach Hause geschickt. Ob sich für sie möglicherweise doch noch eine zweite Chance ergibt, wurde bislang nicht aufgelöst. Für einige Lacher sorgte unterdessen Tim, der sich beim Streetfood-Thema besonders in seinem Element fühlte. Seine Vorliebe für frittierte Speisen kommentierte der Spitzenkoch mit einer ordentlichen Portion Selbstironie: "Das sieht man leider auch", scherzte er in der SAT.1-Show, obwohl er in den vergangenen Jahren rund 20 Kilogramm abgenommen hat. Für das Duell der Coaches zauberte der Berliner einen Backfisch, den er ausgesprochen kunstvoll auf seinem Löffel anrichtete. Dass seine Kreation beinahe zu edel für die Aufgabenstellung wirkte, war ihm durchaus bewusst. "Eigentlich zu schön für Streetfood, aber hässlich kann ich einfach nicht", kommentierte Tim sein Gericht.

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Joyn / Benedikt Müller / Philipp Rathmer Tim Raue, Steffen Henssler, Elif Oskan und Alexander Herrmann, Jury der 14. "The Taste"-Staffel

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SAT.1/Benedikt Müller Alexander Herrmann, "The Taste"-Coach

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Getty Images Tim Raue im Februar 2024