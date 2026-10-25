Lucas zog Daniela Katzenbergers Schamlippen-OP-Fäden

Daniela Katzenberger (40) plaudert nach ihrer Schamlippenoperation offen über die Nachsorge – und die lief alles andere als gewöhnlich ab. Statt für das Fädenziehen noch einmal von ihrer Wahlheimat Mallorca nach Deutschland zu fliegen, ließ die Reality-TV-Bekanntheit die Prozedur einfach zu Hause erledigen. Die Aufgabe übernahm ihr Ehemann Lucas Cordalis (59), der dafür vorab eine genaue Anleitung von der behandelnden Ärztin bekam. Damit wurde Lucas vorübergehend zu Danielas ganz persönlichem Operationsassistenten. Die heikle Aufgabe erledigte er nicht etwa in einer Praxis, sondern bei Tageslicht im heimischen Schlafzimmer. Trotz der ungewöhnlichen Situation konnte Daniela offenbar ganz auf ihren Mann vertrauen. Auch der Musiker ließ sich von seinem besonderen Einsatz nicht aus der Ruhe bringen. Diese intimen Details verrät Daniela nun in einem Video, das RTL veröffentlichte. Den rund 3.000 Euro teuren Eingriff selbst hatte sie zuvor in Köln vornehmen lassen, danach ging es für sie zurück auf die Baleareninsel.

Wie genau die Prozedur daheim ablief, schildert Daniela in dem Video ganz ungeniert. "Dann hat die Ärztin uns ganz genau erklärt, was der Lucas zu machen hat", berichtet Daniela. Auch den Moment im Schlafzimmer schildert die TV-Bekanntheit offen: "Da waren wir wirklich im Schlafzimmer bei Tageslicht. Da habe ich hier die Schere gemacht und der Lucas hat die Fäden gezogen." Mit der Leistung ihres Mannes ist die Katze mehr als zufrieden. "Also ein mega Assistenzarzt", lobt Daniela ihren Ehemann. Lucas selbst erklärt seine Gelassenheit bei der besonderen Aufgabe ebenfalls: "Ich habe einfach eine sehr hohe Toleranz, glaube ich." Damit ersparte er seiner Frau für das Entfernen der Fäden eine weitere Reise nach Deutschland. Nervosität oder Berührungsängste schienen bei dem Musiker also nicht aufzukommen, als er zum Helfer im Schlafzimmer wurde.

Schon vor dem Eingriff hatte Daniela auf Instagram offen über die Intimoperation gesprochen und mit ihrem gewohnt frechen Humor klargemacht, dass ihr die Aufmerksamkeit rund um das Thema nichts ausmacht. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung waren körperliche Beschwerden, die sich vor allem beim Sport bemerkbar machten. Besonders Hampelmänner bereiteten ihr Probleme. Nach dem Eingriff plagten sie zwar heftige Schmerzen, inzwischen ist sie mit ihrer Entscheidung aber glücklich und fühlt sich deutlich wohler. Ihre Mutter Iris Katzenberger (59) steht dem Eingriff skeptischer gegenüber. Grundsätzlich könne sie Korrekturen nachvollziehen, wenn jemand unter etwas leide – beim Eingriff ihrer Tochter stellt sie den Nutzen jedoch infrage. Danielas Umgang mit dem Eingriff ist auch in neuen Folgen ihrer Doku "Daniela Katzenberger" zu sehen. Diese laufen seit dem 23. Oktober 2026 freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX. Auf RTL+ sind die Episoden jeweils eine Woche früher abrufbar.

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Imago Lucas Cordalis und Daniela Katzenberge bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Oktober 2022

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Imago Daniela Katzenberger bei der Signierstunde zu "Katze goes Muskelkater" auf der Leipziger Buchmesse 2026