Jack Nicholson strahlt auf seltenem Familienfoto mit Kindern

Ein seltener Blick in den Familienalltag von Jack Nicholson (88): Auf Instagram teilte seine Tochter Lorraine Nicholson (35) eine Fotoauswahl ihres "November to remember" – darunter ein Familienbild mit ihrem Vater und ihrem Bruder Ray Nicholson (33). Die Aufnahmen entstanden offenbar zu Hause und wirken wie ein Moment rund um das Thanksgiving-Wochenende, als die Familie zusammensaß. In der Bilderstrecke taucht außerdem Jennifer Nicholson auf, die sich ebenfalls zu den vertrauten Momenten dazugesellt. Für Fans des Schauspielers ist der kurze Schnappschuss eine kleine Sensation, denn Familienfotos von Jack sind rar.

Für Jack, der seit vielen Jahren nicht mehr regelmäßig vor der Kamera steht, sind solche öffentlichen Einblicke eine Seltenheit. Zuletzt hatte er im Februar bei der Jubiläumsshow von Saturday Night Live einen überraschenden Auftritt, bei dem er Adam Sandler (59) ankündigte. Seine Fans freuen sich sehr über das Lebenszeichen des Oscar-Preisträgers. "Es ist so schön, deinen Vater zu sehen", schwärmte ein Kommentator.

Zuvor hatte die Familie mit unschönen Neuigkeiten zu kämpfen. Vor vier Monaten war Jacks Enkel Sean Nicholson in den Schlagzeilen, nachdem er am 5. August in Los Angeles wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen wurde. Die Polizei führte den Musiker und DJ, der unter dem Namen "Cutter Mattock" bekannt ist, ab und ließ ihn kurze Zeit später gegen Zahlung einer hohen Kaution wieder frei. "Wir können bestätigen, dass eine Festnahme erfolgt ist," erklärte ein Sprecher des LAPD damals gegenüber dem Magazin Page Six.

Instagram / lnicholson Jack Nicholson mit seinen Kindern Lorraine und Ray, 2025

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

Getty Images Jack Nicholson bei den Oscars 1998