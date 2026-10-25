Leben mit Angelman-Syndrom: Jennifer Saro zeigt ihre Tipps

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die im Alltag den größten Unterschied machen – das beweist Jennifer Saro (30) jetzt in einem Reel auf Instagram. Darin stellt die Reality-TV-Bekanntheit drei Hilfsmittel vor, die ihr das Zusammenleben mit ihrem Sohn deutlich erleichtern. Der Junge lebt mit dem Angelman-Syndrom und kann nach Angaben seiner Mutter bisher weder sprechen noch laufen. Als besonders hilfreich empfindet Jennifer die Orthesen ihres Sohnes. Diese stabilisieren seine Füße und verhindern ein Wegknicken der Gelenke. So kann er sich an Gegenständen hochziehen und selbstständig stehen. Auch beim Laufenlernen können ihm die kleinen Stützen in blau-schwarzem Design möglicherweise helfen.

Die zweite Alltagshilfe, die Jennifer vorstellt, ist eine spezielle Kindertrinkflasche mit abnehmbarem Strohhalm. Mit ihr kann der Junge die nötige Trinkbewegung ausführen, gleichzeitig am Strohhalm saugen oder darauf beißen. Dabei ist die Flasche innen so konstruiert, dass sie trotz Kippbewegungen nicht selbstständig ausläuft. Dass sie genau dieses Modell gefunden hat, war offenbar kein Zufall: Jennifer betont, bereits unzählige Baby- und Kindertrinkflaschen durchprobiert zu haben, bevor sie auf diese eine gestoßen sei, die tatsächlich für ihren Sohn funktioniere. Als drittes Hilfsmittel präsentiert sie einen hellblauen Beißblock aus Gummi, den ihr eine Logopädin empfohlen hatte. Der biegsame Gummistift kommt dem starken Kaubedürfnis ihres Sohnes entgegen und trainiert ganz nebenbei auch die Kiefermuskulatur des Kindes.

In ihrem Beitrag bezeichnet sich Jennifer selbst als "pflegende Mama", während sie ruhig und sachlich in die Kamera spricht. Die Influencerin scheint in ihrer Rolle nicht nur längst angekommen zu sein, sondern auch darin aufzugehen. Entsprechend nutzt sie ihre Reichweite, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und eigene Tipps zu teilen. Das Angelman-Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung, die unter anderem mit Entwicklungsverzögerungen sowie Einschränkungen bei Sprache und Bewegung einhergeht. Eine gezielte pränatale Erkennung ist nur unter bestimmten Bedingungen durch einen invasiven Eingriff möglich, weshalb die Diagnose meist erst zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr gestellt wird.

Anzeige Anzeige

jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn, genannt Keksi, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi

Anzeige