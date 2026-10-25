Prinz William will Harry und Meghan die Titel entziehen

Ein Spaziergang durch Nottingham und im Königshaus brodelt es wieder. Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) wurden dort von den Passanten mit ausgesprochen viel Wärme begrüßt, doch ausgerechnet dieser Jubel soll offenbar Prinz William (44) nun noch stärker gegen das Paar aufbringen. Laut Star Magazine pocht der Thronfolger darauf, dass den Sussexes ihre royalen Titel aberkannt werden. Er sehe in den Auftritten auf britischem Boden einen Verstoß gegen die Vereinbarungen, die beim Ausstieg der beiden aus dem Dienst als arbeitende Royals galten. Seinen Vater, König Charles III. (77), dränge er deshalb zum Handeln.

Im Palast scheiden sich die Geister. Manche Angestellte werten die Publikumsgunst für die Sussexes als Chance, die Wogen zwischen den Familienzweigen zu glätten. William sieht das anders und hält eine Rückkehr der beiden ins royale Leben für hochriskant. Ein Insider sagte dem Star Magazine: "Sie sehen darin eine einmalige Gelegenheit, während William glaubt, dass es eine absolute Katastrophe werden könnte." Dass sein Vater den beiden erlaube, "sich ihren Weg durch Großbritannien zu bahnen und zu tun, was immer sie wollen", könne William nicht nachvollziehen. Weitere Auftritte sollen in Planung sein. Williams Anhänger sehen in Nottingham deshalb einen Wendepunkt und verlangen von Charles, dem Ganzen "ein Ende zu setzen, indem er ihnen endlich die Titel entzieht". Charles fürchtet jedoch, ein solcher Schritt würde "mit ziemlicher Sicherheit einen umfassenden Krieg mit ihnen auslösen, und das ist das Letzte, was er will".

Harry sehnt sich trotz des anhaltenden Zwists in der Familie nach Frieden mit Vater und Bruder. Im Gespräch mit GQ wurde er gefragt, ob ihn das schwierige Verhältnis zu Charles und William schmerze. Seine Antwort: "Ja, natürlich." Über eine Aussöhnung sagte er: "Manche Menschen wollen nicht, dass es funktioniert – ich will, dass es funktioniert." Er fügte hinzu: "Schau, Narben bleiben für immer." Ein erster Schritt ist bereits getan: Anfang Juli reisten Harry und Meghan gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Highgrove, um den König zu treffen. Es war Charles' erstes persönliches Wiedersehen mit den Enkeln seit 2022. Das Beisammensein dauerte etwa anderthalb bis zwei Stunden und gilt als ermutigendes Zeichen. Zwischen Harry und William hingegen bleibt das Verhältnis weiterhin angespannt.

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