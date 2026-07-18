Joe Amabile erklärt seinen Entschluss zu riskanter Gehirn-OP

Realitystar Joe Amabile steht vor einem schweren medizinischen Eingriff: Bei der Bachelor in Paradise-Bekanntheit haben Ärzte eine verdächtige Veränderung im Gehirn entdeckt, wie er kürzlich auf Social Media erzählte. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Not Married to This" spricht Joe mit seiner Frau Serena Pitt offen über die Diagnose und die bevorstehende Gehirn-OP. In dem Gespräch schildert der 40-Jährige, warum er sich trotz der Risiken für eine sogenannte Kraniotomie entschieden hat. Der Eingriff soll in rund zwei Wochen im renommierten Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York stattfinden und den verdächtigen Befund entfernen.

Die Ärzte hatten nach mehreren Scans und MRTs eine "blaubeergroße Läsion" in seinem Gehirn entdeckt. "Ich meine, da ist etwas in meinem Gehirn. Es gibt keinen anderen Weg, das zu sagen. Da ist etwas, und du willst nichts in deinem Gehirn haben", erklärte der Realitystar im Podcast. Die Mediziner hätten ihm und Serena demnach klargemacht, dass Beobachten allein keine wirkliche Sicherheit bringe. "Wir werden nie wissen, was das ist, wenn wir es nur überwachen. Wir werden es nur wissen, wenn wir es herausnehmen oder eine Biopsie machen", fasste Joe die Einschätzung der Spezialisten zusammen. Weil der Herd in einer Region liegt, in der ein Eingriff möglich erscheint, rieten ihm sowohl Neuroonkologe als auch Neurochirurg unabhängig voneinander zur Operation.

Joe beschreibt die Zeit seit dem schockierenden Befund als emotionales Auf und Ab. In seinem Instagram-Post, in dem er die Diagnose öffentlich machte, sprach er von "verrückten Wochen" und davon, wie sehr ihn die Nachricht aus der Bahn geworfen habe: "Ich habe das definitiv nicht erwartet. Man denkt immer: So etwas wird mir nie passieren. Und hier bin ich." Gleichzeitig betont Joe, dass er sich von seinem Umfeld getragen fühlt: Familie, Freunde und natürlich Serena stehen ihm in dieser Phase eng zur Seite. "Ich tue mein Bestes, positiv zu bleiben und habe großes Glück, so viel Unterstützung zu haben", zeigte er sich dankbar.

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Instagram / serena_pitt Joe Amabile, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile, Realitystar

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile und Serena Pitt

Findet ihr, Joe sendet mit seiner Offenheit eine wichtige Botschaft? Ja – das macht Betroffenen Mut und enttabuisiert das Thema. Eher nicht – so private Details gehören nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen