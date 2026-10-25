Verwechslungsgefahr: Lily Collins' Tochter ist ihr Mini-Me

Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, beweist Lily Collins (37) im Netz: Die Emily in Paris-Darstellerin postete auf Instagram einige Schnappschüsse mit ihrer Tochter Tove Jane McDowell (1). Diesen stellte sie Kinderfotos von sich gegenüber. Die Parallelen zwischen den beiden sind kaum zu übersehen. Während Lily als kleines Mädchen ein Shirt mit Mickey-Mouse-Motiv trug, posiert Tove heute in einer winzigen Jeansjacke, auf die die berühmte Maus gedruckt ist. Auch ein rot karierter Einteiler sorgt für Verwechslungsgefahr: Beide tragen auf den Bildern das gleiche Muster. Dazu schrieb die Schauspielerin schlicht: "Mein Herz. T und ich, Teil 2."

Wer genau hinschaut, entdeckt noch ein weiteres Detail: Tove trägt auf einem der Bilder kuschelige Socken, in die ihr Name eingestickt ist. Auf weiteren Fotos sind die kleine Lily und Tove in flauschige Jacken gekleidet und tragen coole Sonnenbrillen. Der Beitrag kam nicht nur bei Lilys Fans bestens an – auch aus Hollywood trudelten prominente Reaktionen ein. Sandra Bullock (62) kommentierte die Fotoreihe mit einer Emoji-Kombination, die für sich spricht: Apfel, Baum und ein rotes Herz. Auch Lilys "Emily in Paris"-Kollegin Ashley Park (35) konnte sich bei dem Anblick kaum zusammenreißen: "Bei wirklich jedem einzelnen Bild musste ich nach Luft schnappen."

Tove kam Ende Januar 2025 mithilfe einer Leihmutterschaft zur Welt. Ihre Eltern sind Lily und der Regisseur Charlie McDowell (43). Die beiden machten ihre Beziehung 2019 öffentlich, im September 2020 folgte die Verlobung. Ein Jahr darauf gaben sich die beiden bei einer intimen Zeremonie in Dunton Hot Springs das Jawort. Am Muttertag bezeichnete Lily es als Freude, Toves Mama zu sein. Auch am Vatertag gab es einen süßen Beitrag: Lily schwärmte von Charlies Verbindung zu ihrer gemeinsamen Tochter. Lily ist die Tochter von Musiklegende Phil Collins (75), während Charlie aus der Ehe der Schauspieler Malcolm McDowell und Mary Steenburgen (73) stammt.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / lilyjcollins, Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihre Tochter Tove, Collage

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins mit ihrer Tochter Tove Jane McDowell

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell mit ihrer kleinen Tochter