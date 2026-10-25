Collin Gosselin rührt mit Liebeserklärung an Ersatzmama

Collin Gosselin hat sich mit emotionalen Worten bei der Frau bedankt, die für ihn zur Mutterfigur wurde. Auf Instagram würdigte Colleen Conrad, die von 2014 bis 2021 mit Collins Vater Jon Gosselin liiert war, den Erfolg seiner kürzlich erschienenen Memoiren "Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" und teilte dazu eine Montage gemeinsamer Momente. Der Realitystar antwortete seiner Ersatzmama daraufhin öffentlich: "Ich liebe dich. Ich fand es schön, dass du sagst, du hättest mich auch gebraucht. Das zeigt einfach, wie sehr alles so sein sollte", schrieb der Realitystar auf Instagram. Die schwierigen Erfahrungen seiner Kindheit betrachtet er dabei auch im Zusammenhang mit ihrer engen Bindung. "Wenn ich all die schweren Dinge noch einmal durchmachen könnte, würde ich es mit Freude tun, denn sie haben mich zu dir geführt", erklärte er weiter.

In ihrem Beitrag zeigte sich die Krankenpflegerin sehr stolz darauf, dass Collin es auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft hat. Schon bevor sie 2014 in sein Leben trat, habe er mehr durchstehen müssen als ein Kind erleben sollte. Damals habe sie nicht gewusst, was die kommenden Jahre bringen würden – sie habe ihm aber Sicherheit, Liebe und Unterstützung geben wollen. Seitdem teilten sie Lachen, Tränen, Feiertage, Urlaube, Herausforderungen und viele alltägliche Erinnerungen. Das Hörbuch habe bei ihr schöne, aber auch schmerzhafte Erinnerungen geweckt. Besonders Collins Dank, sie sei "als die Mutter, die ich am meisten brauchte" in sein Leben getreten, berührte sie.Ihr Versprechen auf Instagram: "Egal, wie alt du wirst oder wohin das Leben dich führt, ich werde immer deine Mutter sein. Ich werde dich immer lieben und dir die Daumen drücken." Auch nach ihrer Trennung von Jon im Jahr 2021 blieb das Verhältnis eng. Laut Colleen lebte Collin bis zu seinem 18. Geburtstag bei ihr.

Hintergrund der innigen Verbindung ist Collins alles andere als einfache Familiengeschichte. Von seiner leiblichen Mutter Kate Gosselin (51) ist er entfremdet, in seinen Memoiren erhebt er schwere Misshandlungsvorwürfe gegen sie. Unter anderem schildert er, Kate habe ihn als Kind im Keller isoliert, mit Kabelbindern gefesselt und ihn später in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Sein Vater Jon stellte sich nach der Veröffentlichung des Buches hinter ihn. Er widersprach Kates Darstellung, ihr Sohn sei psychisch krank, und erklärte, mehrere unabhängige Psychiater hätten diese Behauptung entkräftet. Welchen Stellenwert Colleen für ihn hat, hatte Collin bereits im Juni in einem Geburtstagspost deutlich gemacht. "Sie ist die stärkste Frau, die ich kenne, die im schwierigsten Abschnitt meines Lebens einsprang und sich entschied, mir eine Mutter zu sein", schrieb er damals auf Instagram. Nun dankte er ihr erneut dafür, dem verletzten Jungen von damals zugehört, an ihn geglaubt und ihn niemals aufgegeben zu haben. Dieses Vertrauen habe ihm geholfen, auch selbst an sich zu glauben.

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Imago Colin Gosselin nach den Schlagzeilen um Kate Gosselin, 26. September 2025

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Instagram / collingosselin1 Colleen Conrad und Collin Gosselin

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Getty Images Kate Gosselin bei der NBCUniversal Winter TCA Tour 2015 in Pasadena, Kalifornien

Findet ihr, Colleen verdient für ihren Rückhalt an Collin besonders viel Anerkennung? Absolut! Sie war für ihn da, als er Unterstützung am dringendsten brauchte. Ihre Rolle war wichtig – aber Collin selbst hat ebenfalls enorm viel Stärke bewiesen. Ergebnis anzeigen