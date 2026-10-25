Patentochter von König Charles feiert Verlobung ihres Sohns

In der Familie von India Hicks (59) wird derzeit gefeiert: Allerdings hat sich nicht die Patentochter von König Charles III. (77) selbst verlobt, sondern ihr Adoptivsohn Wesley. Der 29-Jährige ging vor seiner Freundin Dylan Patterson auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen – die Gründerin und leitende Reiseberaterin des Pink Palmetto Travel Club sagte Ja. Die frohe Botschaft verkündete India am Donnerstag mit einem Post auf ihrem Instagram – und sparte dabei nicht mit Begeisterung. "Was für aufregende Neuigkeiten diese Woche! Wesley ist auf ein Knie gegangen und hat seine wundervolle Freundin gefragt, ob sie ihn heiraten will – und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt", schrieb sie dort. Ihre künftige Schwiegertochter hieß sie damit gleich öffentlich in der Familie willkommen.

Auch an die Braut in spe richtete die Designerin liebevolle Worte: "Wir freuen uns riesig, dass du nun zu unserer Familie gehörst, Dylan. Auf dass wir all die glücklichen Momente gemeinsam erleben und uns auch in schweren Zeiten gegenseitig beistehen." Dylan selbst zeigte sich von dem öffentlichen Gruß sichtlich gerührt und meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort. "Ich könnte nicht glücklicher sein, nicht nur den besten Verlobten zu haben, sondern auch die besten zukünftigen Schwiegereltern", schrieb sie auf Instagram. Auch zahlreiche prominente Wegbegleiter mischten sich unter die Gratulanten. Grey's Anatomy-Darstellerin Kate Walsh (59) kommentierte schlicht: "Wie süß!" Model Helena Christensen (57) schickte ebenfalls Glückwünsche in die Kommentarspalte. Und auch aus royalen Kreisen kam Zuspruch: Prinz Pavlos von Griechenland schrieb unter den Post: "Tolle Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch!"

Zwischen India und Wesley besteht eine ganz besondere Verbindung. Die Britin lernte seine leibliche Mutter Lynne in den 1990er-Jahren auf Harbour Island auf den Bahamas kennen – damals erwarteten beide Frauen ein Kind. Zwischen ihr und Lynne, die dort als Kellnerin arbeitete, entstand eine enge Freundschaft. Wesley kam schließlich auf den Bahamas zur Welt. Als Lynne schwer an Brustkrebs erkrankte, kümmerte sich India immer mehr um den Jungen. Nach dem Tod seiner Mutter nahm sie den Teenager schließlich bei sich auf und adoptierte ihn später offiziell. Mit der bevorstehenden Hochzeit bekommt dieses Familiengefüge nun ein weiteres Mitglied: Dylan wird dann auch ganz offiziell zur Familie von India und ihrem Ehemann David Flint Wood gehören.

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Getty Images India Hicks, Patentochter von König Charles III.

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Instagram / indiahicksstyle India Hicks' Sohn Wesley mit seiner Verlobten Dylan Patterson

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Getty Images Bei einer Gartenparty auf der Isle of Man: König Charles III. im Juli 2026