Cindy Crawford besucht ihre Tochter Kaia in tiefer Trauer

Cindy Crawford (60) hat ihre Tochter Kaia Gerber (25) am vergangenen Donnerstag in deren Zuhause in Los Angeles besucht. Wie auf Bildern zu sehen ist, die der Daily Mail vorliegen, traf das Model am Donnerstag bei der 25-Jährigen ein. Cindy wirkte dabei ernst und niedergeschlagen. Mit mehreren Taschen bepackt machte sich die 60-Jährige auf den Weg ins Haus ihrer Tochter. Cindy trug bei dem Besuch eine weite Jeans, eine beigefarbene Jacke und braune Stiefel. Ihre Augen verbarg sie hinter einer Sonnenbrille. Mutter und Tochter trauern um Presley Gerber (†27), der am 20. September im Alter von nur 27 Jahren gestorben war. Die Familie verarbeitet den schweren Verlust bislang größtenteils abseits der Öffentlichkeit. Erst kurz vor dem Besuch hatten sich Mutter und Tochter erstmals gemeinsam öffentlich zu dem Verlust geäußert.

Auf Instagram hatten sich Cindy, ihr Ehemann Rande Gerber (64) und Kaia gemeinsam erklärt, sie seien "mehr als untröstlich" über den Tod ihres Sohnes und Bruders. "Wir fühlen uns so gesegnet, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben. Er ist eine liebe, wunderschöne Seele, die geliebt hat und geliebt wird, jetzt und für immer. Wir sind so stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt hat – mit Güte und Verletzlichkeit", schrieb die Familie. Auch für den Beistand bedankten sie sich: "Wir sind dankbar für die überwältigende Liebe und Unterstützung von so vielen Menschen, die unsere Familie kennen und lieben, und sogar von Fremden, die unseren Schmerz nachempfinden. Bis wir uns wiedersehen, unser lieber Junge. Wir lieben dich für immer, Mom, Dad und Kaia." Presley hatte in einer Einrichtung für abstinentes Wohnen einen Herzstillstand erlitten. Berichten zufolge besteht der Verdacht auf eine Überdosis. Die genaue Todesursache wird weiterhin untersucht, der toxikologische Befund des Gerichtsmediziners steht noch aus.

Kaia hatte ihrem Bruder zusätzlich mit privaten Familienvideos aus der gemeinsamen Kindheit und einem offenen Brief gedacht. "Prez, ich habe keine Worte. Wie naiv von mir zu glauben, Sprache könne die Trauer überwinden", schrieb das Model auf Instagram. Ihren Bruder beschrieb sie als engsten Vertrauten und Beschützer: "Mein geliebter Bruder, ich bete dich an. Ich liebe meinen Bruder. Mein Bruder ist tot. Und diese Party ist so verdammt mies ohne dich, Prez. Mein bester Kumpel, mein großer Beschützer." Die Geschwister verband dem Tribut zufolge eine besonders enge Beziehung – Kaia beschrieb, wie schwer es ihr falle, sich in einem Leben ohne ihren Bruder weiterhin als dessen Schwester zurechtzufinden. Presley hatte im November 2025 angekündigt, sich zum Schutz seiner psychischen Gesundheit aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Später sprach er in seiner Instagram-Reihe "Mental Health Mondays" offen über persönliche Belastungen und seine Suchterkrankung.

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Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kaia Gerber mit ihrem Bruder Presley und ihren Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber, Februar 2017

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Getty Images Kaia und Presley Gerber bei den Fashion Awards 2018 in London