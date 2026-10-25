Laura Maria Rypa genießt bewusste Mutter-Sohn-Zeit mit Leano

Ein Tag nur zu zweit: Laura Maria Rypa (30) hat sich bewusst Zeit allein mit ihrem Sohn Leano genommen und ihre Follower daran teilhaben lassen. In ihrer Instagram-Story dokumentiert die Influencerin: "Heute war ich mit Leano beim Sport. An solchen Tagen schläft Amelio bei meinen Eltern und ich habe einen ganzen Tag nur für Leano." Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Laura in einem hellrosa Oberteil eng neben ihrem Sohn liegt und mit ihm kuschelt. Das Gesicht des Kleinen schützte sie dabei mit einem großen roten Herz-Sticker vor den Blicken der Community. Dazu schreibt sie: "Leano & Mommy Day."

Möglich wurde die Auszeit zu zweit, weil ihr jüngerer Sohn Amelio in dieser Zeit bei Lauras Eltern schlief. So bekam Leano einen ganzen Tag lang die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Mutter. In ihrer Story erklärt sie auch, warum ihr genau diese Stunden so wichtig sind: "Ich genieße diese Zeit so sehr, weil sie mich immer ein bisschen an die Zeit erinnert, als Leano noch mein einziges Kind war. Einfach mal die volle Aufmerksamkeit nur ihm schenken zu können, ist so schön." Auch der kleine Amelio kann bewusst Zeit mit seiner Mama verbringen: "Und genauso mache ich es auch umgekehrt mit Amelio. Diese ganz bewusste Zeit mit jedem Einzelnen ist mir unglaublich wichtig."

Im Alltag dreht sich bei Laura allerdings nicht alles nur um Leano und Amelio. In der Patchwork-Familie mit Pietro Lombardi (34), zu der auch dessen Sohn Alessio aus der früheren Beziehung mit Sarah Engels (34) gehört, gibt es immer Trubel. Erst vor wenigen Wochen hatte die zweifache Mutter deutlich gemacht, dass sie zwischen den Kindern keinen Unterschied macht und auch Alessio betreut, wenn Pietro beruflich unterwegs ist. In der Sendung "deep und deutlich" sprach sie offen darüber, dass die Organisation der Kinderbetreuung viel Abstimmung verlangt: "Und da kriegen wir uns manchmal in die Haare, weil er manchmal einen Job reinbekommt und sagt: 'Laura, ich schaffe es heute nicht, die Kinder zu nehmen. Die bleiben jetzt bei dir'. Dabei muss ich vielleicht auch arbeiten. Aber ich bin die Mama. Dann bleibt es halt an mir hängen."

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa knuddelt ihre Söhne

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen