Nach Intim-OP: Daniela Katzenberger beweist frechen Humor

Daniela Katzenberger (40) macht aus einem sehr privaten Eingriff kein Geheimnis: Auf Instagram spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre Intim-Operation. Auslöser für ihren Beitrag war ein Medienbericht über den Eingriff, dessen Screenshot sie mit ihrer Community teilte. Dabei stellte die Auswanderin klar, dass ihr die öffentliche Aufmerksamkeit keineswegs unangenehm ist. Statt sich aus der Diskussion herauszuhalten, geht sie offensiv mit dem Thema um und macht deutlich, dass sie keinen Grund sieht, darüber zu schweigen. Auch zum Ergebnis des Eingriffs äußerte sich Daniela und bewies dabei einmal mehr ihren gewohnt frechen Humor. "Bei mir ist jetzt alles fit im Schritt", schrieb sie augenzwinkernd an ihre Follower.

Dass ihre offene Art nicht bei allen gut ankommen dürfte, ist der Kultblondine durchaus bewusst. In ihrem Beitrag stellte sie klar, dass sich manche über ihre Worte ruhig "tierisch künstlich aufregen" könnten – nötig sei das allerdings nicht. Für Daniela gibt es keinen Grund, ein solches Thema unter den Teppich zu kehren. Schließlich gebe es eigens Operationen für entsprechende Beschwerden. "Wenn es solche Operationen für dieses Problem gibt... warum darf man dann nicht drüber sprechen, dass es dieses Problem gibt? Und JA, ich rede drüber!", stellte sie auf Instagram selbstbewusst klar. Ob andere Menschen ihre Offenheit peinlich finden könnten, scheint die Unternehmerin wenig zu kümmern. Auch die Frage, ob ihr die Meinung anderer egal sei, beantwortete sie in ihrer gewohnt direkten Art selbst: "Isses mir Wurscht? Absolut!"

Ganz ohne Wortwitz kommt Daniela natürlich auch bei diesem Thema nicht aus. Die Hauptsache sei, "dass dieses Thema niemandem durch die 'Lappen' geht", scherzte sie in ihrem Posting. Weitere Behandlungen in diesem Bereich sind vorerst offenbar nicht geplant. "Und keine Sorge... Ich plane erstmal kein Anal-Bleaching", fügte sie augenzwinkernd hinzu. Zum Abschluss ihres Beitrags schickte die verheiratete Wahl-Mallorquinerin liebe Grüße an ihre Fans und verabschiedete sich mit ihrer bekannten Signatur: "Eure Katze". Mit ihrer lockeren Art und einer guten Portion Selbstironie hält Daniela ihre Community seit Jahren auf dem Laufenden – selbst dann, wenn es um besonders persönliche Einblicke geht.

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Imago Daniela Katzenberger bei der Signierstunde zu "Katze goes Muskelkater" auf der Leipziger Buchmesse 2026

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger am elften Geburtstag ihrer Tochter im Phantasialand

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit