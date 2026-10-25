Lippenpiercings: Palina Claßen irritiert mit Foto von Julian

Mit einem neuen Instagram-Schnappschuss sorgt Palina Claßen derzeit für Verwirrung bei ihren Followern. Auf dem Foto ist ihr Ehemann Julian Claßen (33) zu sehen – allerdings in einem ungewohnten Look, der ihn kaum wiedererkennen lässt. Der Social-Media-Star präsentiert sich mit schwarzer Perücke, auffälliger Brille und einer Stachelkette um den Hals im Emo- beziehungsweise Punk-Stil. Besonders ins Auge fallen die drei Piercings an seiner Unterlippe, die seinen außergewöhnlichen Auftritt abrunden. Von Julians gewohntem Erscheinungsbild ist auf der Aufnahme kaum etwas zu erkennen. Palina kommentiert das Bild mit einem roten Herz-Emoji und einer liebevollen Botschaft an ihren Mann: "Ich bin so froh, deine Frau zu sein", schreibt sie.

Warum Julian für den Schnappschuss ausgerechnet in diese Rolle geschlüpft ist, bleibt unklar. Ob es sich bei den drei Lippenpiercings um echten Körperschmuck handelt oder ob sie lediglich Teil der Verkleidung sind, verraten die beiden ebenfalls nicht. Weder Palina noch Julian haben sich bislang näher zu dem ungewöhnlichen Look geäußert. Ob ein bestimmter Anlass dahintersteckt oder Julian sich einfach spontan für die Verwandlung entschieden hat, bleibt daher offen. Einblicke in ihr Privatleben gewähren Palina und Julian ihren Followern allerdings regelmäßig. Im Netz teilen die beiden immer wieder persönliche Momente aus ihrem gemeinsamen Alltag. Der ungewöhnliche Schnappschuss ist somit ein weiterer Einblick in das Leben des Paares, an dem es seine Community regelmäßig teilhaben lässt.

Für Julian und Palina waren die vergangenen Monate besonders ereignisreich. Erst vergangene Woche machten die beiden ihre Hochzeit auf Instagram öffentlich und teilten mehrere Aufnahmen von ihrem großen Tag. Darauf präsentieren die frisch Vermählten stolz ihre Eheringe und besiegeln ihr Jawort mit einem innigen Kuss. Auch auf Palinas Profil gibt es eine Veränderung: Sie trägt inzwischen den Nachnamen Claßen. Der Hochzeit war eine romantische Verlobung im Sommer 2026 vorausgegangen. Damals hielt Julian inmitten eines Rosenmeers und mit einem Diamantring in der Hand um Palinas Hand an. Doch nicht nur in ihrer Beziehung erlebten die beiden bewegende Monate. Auch in Sachen Familienplanung mussten sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Anfang 2026 machten sie eine Fehlgeburt öffentlich. Umso größer war die Freude, als sie im Mai verkündeten, erneut Nachwuchs zu erwarten.

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Instagram / palinaclassen_ Julian Claßen, Oktober 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer

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Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen, Oktober 2026