"Unter uns" Maira Kellers verrät ihre Marie-Parallele

Nach rund vier Jahren Pause ist Maira Kellers wieder in der RTL-Serie Unter uns zu sehen – erneut in der Rolle der Marie Lassner. Bei ihrem kurzfristigen Comeback fällt der Schauspielerin vor allem eine überraschend deutliche Gemeinsamkeit mit ihrer Serienfigur auf. "Ich glaube, wir sind uns in dem Sinne sehr ähnlich, dass wir beide junge Frauen [...] sind, die ihren Mund aufmachen, die sich nicht zu schade sind, auch mal anzuecken und zu sagen, was sie denken", erklärte Maira gegenüber RTL. Genau diese offene Art schätzt Maira an Marie besonders – auch wenn sie damit nicht bei jedem gut ankommt. Weder die Studentin noch ihre Rolle hält demnach mit ihrer eigenen Meinung hinter dem Berg, selbst wenn ihre klaren Worte nicht überall gut ankommen. Nach ihrer langen Abwesenheit konnten die Zuschauer Marie nun erstmals wieder in der Schillerallee erleben: Die Folge mit ihrer Rückkehr lief am 23. Oktober um 17:30 Uhr bei RTL und ist zusätzlich auf RTL+ abrufbar.

Einen deutlichen Unterschied zwischen sich und ihrer Rolle macht die 21-Jährige aber dennoch aus. Die Serienfigur hat gerade erst ihr Abitur abgeschlossen und ist damit jünger als die Studentin. Ihrer Figur schreibt Maira deshalb noch eine "jugendliche Naivität" zu, wie sie gegenüber RTL betonte. Viel Zeit, sich erneut mit dieser Seite ihrer Rolle auseinanderzusetzen, blieb ihr vor dem Wiedereinstieg nicht. Die Anfrage kam überraschend und die Rückkehr wurde praktisch von einem Tag auf den anderen organisiert. Zeit, sich Gedanken über die Vereinbarkeit von Studium und Dreharbeiten zu machen, blieb ihr nach eigener Aussage gar nicht. Zweifel an ihrer Entscheidung hatte Maira trotzdem nicht: "Es war für mich direkt erstmal klar, dass ich Marie wieder spielen möchte!" Besonders angenehm wurde ihr das Comeback durch das Wiedersehen mit Patrick Müller (38), der Maries großen Bruder Tobias verkörpert. Beide können am Set bestens aufeinander eingehen, verstehen sich nahezu blind und empfinden ihr gemeinsames Spiel als "so angenehm".

Die beiden könnten am Set sehr gut aufeinander eingehen und würden sich praktisch blind verstehen, schilderte Maira. Für Patrick geht mit dem Comeback zudem ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Der Schauspieler hatte sich über Jahre dafür stark gemacht, dass Tobias' Halbschwester noch einmal in die Schillerallee zurückkehrt. Durch Mairas kurzfristigen Wiedereinstieg wurde dieses Wiedersehen schließlich möglich. Zugleich half die bereits vorhandene Vertrautheit der beiden Darsteller dabei, die gemeinsame Dynamik schnell wieder aufleben zu lassen – und das kurz vor dem geplanten Ende von "Unter uns". Die Daily Soap läuft damit auf ihre letzten Kapitel zu, in denen auch die Geschichte von Marie und Tobias noch einmal eine Rolle spielt.

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Imago Maira Kellers, August 2026

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Imago Schauspielerin Maira Kellers beim großen Fantreffen und der Preisverleihung der RTL-Serie "Unter uns"

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Imago Patrick Müller, Schauspieler