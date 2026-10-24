"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marco fühlt sich befreit

Marco und Marc hatten sich 2025 in der Sat.1-Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – ohne sich vorher je gesehen zu haben. Lange hielt die TV-Ehe allerdings nicht. Jetzt ist das Kapitel auch juristisch abgeschlossen: Die beiden sind offiziell geschieden. Im exklusiven Promiflash-Interview spricht Marco offen darüber, wie er den rechtskräftigen Abschluss erlebt. "Ich bin froh, dass es jetzt auch auf dem Papier offiziell ist. Zwischen Marc und mir gab es ja keine Verbindung mehr, von daher hat sich im Alltag eigentlich nichts verändert", erklärt er. Obwohl die Scheidung somit keine konkreten Auswirkungen auf sein tägliches Leben hat, ist der formale Schritt für ihn von großer Bedeutung. Der Realitystar kann die einstige Beziehung nun endgültig hinter sich lassen.

Vor allem die rechtliche Klarheit gibt Marco das Gefühl, mit seiner früheren Ehe vollständig abgeschlossen zu haben. Nach dem endgültigen Aus empfindet er daher nicht etwa Trauer, sondern vor allem Erleichterung und neue Freiheit. "Trotzdem fühlt es sich jetzt irgendwie vollkommen an und ist auch eine große Erleichterung. Man schließt damit endgültig ein Kapitel ab und ist auch in dieser Hinsicht wieder komplett frei", betont der ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer im Gespräch mit Promiflash. Der Blick des TV-Bekannten richtet sich nach dem offiziellen Abschluss nun nach vorne. "Es ist ein schönes Gefühl, mit allem abschließen zu können und nach vorne zu schauen", betont er im Gespräch mit Promiflash. Die Erleichterung über das vollzogene Eheende überwiegt bei ihm damit deutlich – von Wehmut ist in seinen Worten nichts zu spüren.

Dass Marco mit der gemeinsamen Zeit abgeschlossen hat, zeigte sich bereits in den vergangenen Monaten an mehreren sichtbaren Schritten. So verschwanden die gemeinsamen Bilder von seinen Social-Media-Kanälen. Auch von seinem Ehering trennte sich der Realitystar: Das Schmuckstück bot er kurzerhand auf eBay zum Verkauf an. Damit löste er sich nicht nur digital, sondern auch ganz konkret von Dingen, die ihn an die frühere Beziehung und das Jawort in der Sat.1-Sendung erinnerten. Zusätzlich stand für ihn eine Namensänderung auf der Liste, um auch in diesem Punkt keine Erinnerung an die TV-Ehe mehr mit sich herumzutragen. Während diese Vorhaben bereits deutlich machten, dass Marco die Trennung hinter sich lassen wollte, schafft die nun rechtskräftige Scheidung zusätzlich formale Klarheit.

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Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

Wie findet ihr, dass Marco nach der Scheidung so erleichtert nach vorn blickt? Total verständlich – wenn ein Kapitel vorbei ist, darf sich das einfach befreiend anfühlen. Ein bisschen Wehmut hätte ich nach einer TV-Ehe trotzdem erwartet. Ergebnis anzeigen